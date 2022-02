Aluguel: preço em SP registra maior alta desde 2019, mostra QuintoAndar

O preço médio de novos aluguéis residenciais registrou valorização de 2,16% em São Paulo em janeiro, em comparação com dezembro de 2021. É o que mostra dados do Índice QuintoAndar de Aluguel. Foi a maior alta registrada em um mês desde junho de 2019, início da série histórica do indicador.

Em janeiro, o mercado residencial de aluguel manteve o aquecimento registrado nos últimos meses na capital paulista. Foi o sexto mês de alta consecutiva. No mês, o preço médio do metro quadrado atingiu R$ 37,48 /m².

Diferentemente de outros índices do mercado baseados no valor do anúncio, o Índice QuintoAndar se baseia em valores concretos de contratos fechados de aluguel. São consideradas as negociações entre locatário e inquilino.

Entre os principais fatores para a alta recorde estão a alta temporada de procura de aluguéis e a retomada da procura por studios e imóveis de um dormitório, resultado da retomada da atividade econômica e a volta ao trabalho presencial.

Em janeiro, o preço médio do metro quadrado de studios e apartamentos de um quarto avançou 3,24% em comparação a dezembro, segundo o índice, atingindo R$ 47,11/m². Foi a maior alta registrada para esse tipo de imóvel desde 2019, início da série histórica.

A alta na procura desses apartamentos menores beneficiou os bairros do Centro expandido da capital paulista, região com grande estoque desses imóveis. Liberdade (8%), Vila Clementino (7,9%), Itaim Bibi (6,9%) e Centro (6,9%) figuram entre os bairros mais valorizados no mês, em comparação com dezembro.

O aquecimento do mercado residencial fez com que a diferença entre o preço médio do aluguel por metro quadrado em anúncios e o efetivamente fechado em contratos registrasse mais uma queda, de 11,2%.

Apesar da alta registrada nos últimos meses, o preço médio do aluguel em São Paulo ainda está 4% abaixo do registrado em março de 2020, início da crise sanitária da covid-19.

No Rio, mais um mês de alta

No Rio de Janeiro, o valor médio do metro quadrado de aluguel avançou 0,91% em janeiro em comparação a dezembro. Foi o quinto mês consecutivo de alta. O preço médio do metro quadrado atingiu R$ 31,19/m² — o maior valor desde outubro de 2019.

Assim como São Paulo, a cidade foi beneficiada pela alta dos preços de studios e apartamentos de um quarto. Em comparação com dezembro, a alta no valor desse tipo de imóvel foi de 2,19% — a maior alta desde o início da série histórica, em 2019.

Os bairros mais valorizados no mês foram Leblon (5%), Santa Teresa (3,8%), Flamengo (3,8%), Centro (3,3%) e Tijuca (3,3%).

Desde novembro, a capital fluminense vem registrando valorização dos imóveis, recuperando as perdas vistas durante o ápice da pandemia de covid-19. Em janeiro, o preço médio do metro quadrado estava 3,1% acima do registrado em março de 2020.

