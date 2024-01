Aluguel em São Paulo é anunciado 2,75% acima do valor real, aponta Índice EXAME-Loft

O preço do aluguel anunciado em São Paulo encerrou dezembro de 2023 com um valor 2,75% acima do que em realidade costuma ser fechado entre as partes. A conclusão é da edição de janeiro do Índice Preço Real EXAME-Loft, que mensalmente avalia a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado nas principais plataformas digitais em 50 bairros da capital paulista.

O estudo mostrou uma redução de 0,18 ponto percentual (p.p.) na diferença em relação ao levantamento do mês anterior. Na avaliação de Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, a redução é uma boa notícia.

“Isso mostra a diminuição da diferença entre a expectativa dos donos dos imóveis com os preços recomendados. É um movimento tímido ainda, mas não deixa de ser relevante. Se mantida essa tendência, significa que no médio prazo os negócios poderão ser fechados mais rapidamente, pois a expectativa do proprietário estará mais próxima aos valores reais”, afirma.

Destaques: Lapa vs República

O bairro que apresentou a maior diferença foi a Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, com um indicador de 9,08%. Na ponta oposta, a República, na região central, teve uma diferença negativa em 2,06%.

Os índices negativos tendem a mostrar bairros com preços anunciados e recomendados igualados ou próximos à igualdade. Isso porque a metodologia do levantamento prevê margem de confiança na casa dos 2,5% (semelhante à margem de erro em pesquisas eleitorais).

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para aluguel?

O levantamento aponta ainda o preço de aluguel de cada bairro com base no metro quadrado. O valor mais alto fica com a Vila Olímpia, na Zona Oeste, com custo de R$ 92,23 por metro quadrado. Na sequência, Jardim Europa e Vila Nova Conceição apresentam preços na casa dos R$ 80.

Os três bairros ficam nas imediações da Faria Lima, centro financeiro da cidade. Em vendas, a região no entorno da avenida também se destacou como a mais cara da capital.

Os menores preços, por sua vez, estão nos bairros de Sacomã (R$ 31,49), Freguesia do Ó (R$ 33,17) e Jabaquara (R$ 34,99), localizados, respectivamente, nas Zonas Sudeste, Noroeste e Sul da capital paulista.

