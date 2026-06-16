Mercado Imobiliário

Aluguel em Aracaju sobe seis vezes mais que a inflação em maio; veja ranking

De acordo com o Índice FipeZap de locação residencial, os valores dos alugueis avançaram 0,85% no mês no Brasil, acima do IPCA, que registrou alta de 0,58%

Aracaju liderou o ranking, com alta de 3,57% em maio (Arthuro Paganini/Supec/Gov. SE)

Aracaju liderou o ranking, com alta de 3,57% em maio (Arthuro Paganini/Supec/Gov. SE)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 16 de junho de 2026 às 09h55.

O preço do aluguel residencial no Brasil superou a inflação oficial em maio. De acordo com o Índice FipeZap de locação residencial, os valores avançaram 0,85% no mês, acima do IPCA, que registrou alta de 0,58%.

O IGP-M, tradicionalmente conhecido como “índice do aluguel”, apresentou variação semelhante, de 0,84%. A valorização dos aluguéis também superou a dos imóveis residenciais à venda, que subiu apenas 0,42% em maio.

Entre os diferentes tipos de imóveis, os apartamentos de dois dormitórios lideraram a alta, com acréscimo de 1,09%, enquanto os de três dormitórios tiveram leve recuo, de 0,16%.

Das 22 capitais monitoradas pelo levantamento, 15 registraram aumento nos preços de locação, sendo nove com variação acima da inflação do mês. Aracaju liderou o ranking, com alta de 3,57% em maio — mais de seis vezes a inflação do período — seguida por Fortaleza (3,06%) e Teresina (2,30%). Por outro lado, sete capitais registraram queda, com as maiores retrações em Vitória (-1,85%), Maceió (-0,25%) e Belém (-0,25%).

No acumulado do ano, entre janeiro e maio, o cenário segue favorável aos proprietários. A alta de 4,40% nos aluguéis superou o IPCA do período, de 3,20%. Aracaju também se destacou no ranking anual, com valorização de 15,24% nos primeiros cinco meses de 2026, superando inclusive a taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 14,50% ao ano.

Maiores altas de maio

  • Aracaju (SE): +3,57%
  • Fortaleza (CE): +3,06%
  • São José dos Campos (SP): +2,99%
  • Teresina (PI): +2,30%
  • Brasília (DF): +1,98%

Maiores altas acumuladas no ano 

  • Aracaju (SE): +15,24%
  • Campo Grande (MS): +11,58%
  • Manaus (AM): +11,40%
  • Niterói (RJ): +10,54%
  • São José dos Campos (SP): +8,92%

Maiores altas nos últimos 12 meses

  • Aracaju (SE): +22,72%
  • Niterói (RJ): +22,06%
  • Teresina (PI): +17,48%
  • Campinas (SP): +15,09%
  • Brasília (DF): +14,90%

Maiores quedas de maio

  • Pelotas (RS): -3,11%
  • Vitória (ES): -1,85%
  • São José do Rio Preto (SP): -0,44%
  • Maceió (AL): -0,25%
  • Belém (PA): -0,25%
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