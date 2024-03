Aluguel desacelera em São Paulo e fica mais perto do preço real, diz Índice EXAME-Loft

Proprietários e inquilinos da cidade de São Paulo estão mais perto de encontrar um ponto de equilíbrio para os preços dos aluguéis na capital paulista. O mês de março marcou a quarta redução seguida entre os preços cobrados pelos locatários e a estimativa de quanto realmente vale o aluguel do imóvel.

A diferença média para São Paulo ficou em 2,12% em março, uma redução de 0,47 ponto percentual (p.p.) em relação a fevereiro.

A estimativa é da edição de março do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR), que mensalmente avalia a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores reais – recomendados por análise de inteligência artificial (IA).

“A redução pode ser vista por toda a cidade, nenhum dos 51 bairros está com aceleração no Índice Real de Aluguel”, avaliou Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. Quanto menor a diferença, menor tende a ser o tempo para que proprietário e inquilino entrem num preço de equilíbrio e fechem negócio.

“Outra boa notícia para quem vai alugar é que os preços recomendados seguem em desaceleração. O crescimento mensal chegou a ser de 1%, em agosto do ano passado, por exemplo, mas agora subiu somente 0,1%”.

Quais os bairros onde o preço anunciado é mais diferente do real?

A Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, foi o bairro que apresentou a maior diferença, com um indicador de 9,02%. Na ponta oposta, Campos Elíseos, na região central, apresenta uma diferença negativa de 2,84%.

Segundo a Loft, os índices negativos tendem a mostrar bairros com preços anunciados e recomendados igualados ou próximos a isso, já que a metodologia prevê margem de confiança na casa de 2,5%.

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para aluguel?

O levantamento aponta ainda o preço recomendado de aluguel de cada bairro com base no metro quadrado. O valor mais alto é da Vila Olímpia, na Zona Oeste, com custo de R$ 92,92 por metro quadrado. Na sequência, Jardim Europa e Itaim Bibi apresentam preços na casa dos R$ 80.

Os preços mais baixos, por sua vez, estão nos bairros de Sacomã (R$ 31,67), Freguesia do Ó (R$ 33,12) e Jabaquara (R$ 35,21), localizados, respectivamente, nas Zonas Sudeste, Noroeste e Sul da capital paulista.

Metodologia do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR)

O Índice Real de Aluguel EXAME-Loft compara os preços cobrados pelos proprietários nas principais plataformas digitais com uma estimativa de valor real do aluguel.

Os valores reais são recomendados por meio de inteligência artificial, com análise de 51 bairros da capital paulista. A startup utiliza para uma calculadora de preços – ferramenta de machine learning/IA treinada com 4,2 milhões de anúncios de transações de venda e aluguel em São Paulo.

Nos bairros onde o índice seja maior, a tendência é que haja maior margem de negociação. Já onde o índice seja próximo de zero significa que os locatários vão ter menos poder de negociação.

Vale lembrar que os dados mostram a média nos bairros; ou seja, podem haver imóveis específicos que não necessariamente sigam a tendência da região.

