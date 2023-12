Aluguel comercial em São Paulo sobe 3% no ano em relação ao período pré-pandemia, diz Lello

O valor médio dos aluguéis comerciais na cidade de São Paulo deve fechar 2023 com alta de 3% em comparação com 2019, ano pré-pandemia, segundo levantamento do grupo imobiliário Lello.

Ainda assim, o ano representa uma tendência de queda na comparação com 2022. O preço das novas locações firmadas este ano apresentaram uma queda anual de 9%. Vale lembrar que, em 2022, houve uma alta de 4% em relação a 2021. E em 2020, houve um salto maior

Tipos de imóveis

As casas comerciais apresentaram aluguel médio 14% maior este ano em relação ao período pré-pandemia. Em relação à 2022, o preço do aluguel apresentou estabilidade.

No caso dos galpões comerciais, os valores subiram 15% em relação a 2019. Porém, em comparação ao ano passado, houve uma queda de 23% no aluguel médio.

As salas e conjuntos comerciais irão fechar 2023 com preço médio de aluguel 20% abaixo na comparação com 2019. Neste ano os valores estão 13% inferiores sobre 2022, ano em que também houve queda, de 5%, sobre 2021.

Já as lojas, salões comerciais e sobrelojas devem encerrar este ano com valor médio de aluguel 43% inferior a 2019. Foram registradas três quedas seguidas: 15% neste ano em relação a 2022, 52% em 2022 sobre o ano anterior e 37% em 2021 na comparação com 2020. Vale lembrar, no entanto, que em 2020 as novas locações comerciais haviam registrado valores médios 120% superiores em relação a 2019.

