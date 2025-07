Aluguel aumenta quase o dobro da inflação no primeiro semestre; veja ranking das capitais

O aluguel residencial registrou um aumento de 0,51% em junho de 2025, sinal de desaceleração após altas de 1,15% em abril e 0,59% em maio. O crescimento acumulado no primeiro semestre, no entanto, foi de 5,66%, superando a inflação, que registrou 2,99% no mesmo período.

Campo Grande, no Mato Grosso, Belém, no Pará, e Aracaju, em Sergipe, foram as capitais com as maiores variações — 12,6%, 8,9% e 8,7%, respectivamente. Das 22 capitais monitorados, 21 registraram aumento nos preços de locação no semestre, com Brasília sendo a única a apresentar queda, de 2,08%.

Já São Paulo registrou uma alta de 5,85% no acumulado do primeiro semestre e Rio de Janeiro teve alta de 7,51% no mesmo período.

Posição Capital Variação no semestre (%) 1 Campo Grande (MS) +12,69% 2 Belém (PA) +8,94% 3 Aracaju (SE) +8,77% 4 Cuiabá (MT) +8,66% 5 Belo Horizonte (MG) +8,59% 6 Teresina (PI) +8,33% 7 João Pessoa (PB) +7,99% 8 Vitória (ES) +7,69% 9 Fortaleza (CE) +7,69% 10 Rio de Janeiro (RJ) +7,51% 11 Maceió (AL) +7,10% 12 Curitiba (PR) +6,69% 13 Florianópolis (SC) +6,68% 14 Manaus (AM) +6,66% 15 Recife (PE) +6,02% 16 Natal (RN) +5,93% 17 São Paulo (SP) +5,85% 18 Goiânia (GO) +5,67% 19 São Luís (MA) +5,07% 20 Salvador (BA) +4,66% 21 Porto Alegre (RS) +2,91%

Nos últimos 12 meses, o aluguel residencial acumulou uma alta de 11,02%, novamente superior à inflação medida pelo IPCA, de 5,35%.

Preço do aluguel

O preço médio de locação em junho de 2025 foi de R$ 49,23 por metro quadrado, com variação significativa entre os tipos de imóvel. As unidades de um dormitório apresentaram o preço médio mais alto, de R$ 66,48, enquanto as de três dormitórios registraram os menores preços, de R$ 41,98.

Entre as capitais, São Paulo se manteve como a mais cara, com preço médio de R$ 61,32 por metro quadrado, seguido por Belém, de R$ 58,99, e Recife, de R$ 58,78.

Quanto à rentabilidade, o retorno médio anual do aluguel residencial foi de 5,93%, ligeiramente abaixo da rentabilidade das aplicações financeiras de referência, como a poupança e títulos indexados à Selic.

Imóveis de um dormitório destacaram-se com a maior rentabilidade, atingindo 6,72% ao ano, enquanto os imóveis com quatro ou mais dormitórios apresentaram a menor taxa de retorno, de 4,89%. Manaus (8,44%) e Belém (8,34%) registraram as maiores rentabilidades anuais, enquanto Vitória (4,13%) e Curitiba (4,55%) tiveram as menores