‘Acima das expectativas’: as análises sobre as prévias de Cury e Plano&Plano

O ano de 2023 terminou com um saldo positivo para as construtoras. Após a recepção positiva com os números de Cyrela e MRV na semana passada, foi a vez de Cury e Plano&Plano apresentarem suas prévias operacionais do quarto trimestre de 2023.

A divulgação antecede os balanços trimestrais programados para março, dando o tom do que o mercado pode esperar daqui para frente.

Cury: a ‘máquina de gerar caixa’

A incorporadora Cury alcançou R$ 856,6 milhões em valor geral de vendas (VGV) no quarto trimestre do ano passado – uma alta de 54% frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o total de lançamentos atingiu VGV de R$ 4,44 bilhões, 34,1% acima do ano de 2022.

Já as vendas líquidas alcançaram R$ 904,7 milhões no quarto trimestre, uma alta de 20,1% em base anual e queda de 7% na comparação trimestral. Em 2023, o VGV de vendas líquidas atingiu R$ 4,15 bilhões – 26,2% acima do mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, a velocidade de vendas (VSO) foi de 38,9% no quarto trimestre, leve baixa ante os 41% registrados no mesmo período do ano anterior e os 40,4% apurados no terceiro trimestre do ano passado. Nos últimos doze meses a VSO foi de 74,5% – queda de 0,8 ponto percentual em relação a 75,3% apresentada em 2022.

Mas o que realmente surpreendeu os analistas do Itaú BBA foi a geração de caixa, que alcançou R$ 176,1 milhões no quarto trimestre – alta de 29,7%. No acumulado do ano, um recorde histórico: a Cury alcançou R$ 424,2 milhões de geração de caixa operacional, valor 42,2% superior aos R$ 298,4 milhões gerados em 2022.

“O principal destaque foi a geração de caixa, que superou o consenso de mercado entre de R$ 140 e R$ 150 milhões e marcou um recorde histórico para a empresa”, destacaram em relatório. Os analistas têm recomendação de compra para as ações da Cury, com preço-alvo de R$ 22.

Plano&Plano: números sólidos

A Plano&Plano alcançou um VGV recorde no último trimestre de 2023 e também no acumulado do ano. O valor alcançou R$ 1,7 bilhão no quarto trimestre, crescimento de 135,8% em base anual. No ano, foram R$ 3,34 bilhões de VGV – aumento de 85,2% frente a 2022.

As vendas líquidas da empresa somaram, por sua vez, R$ 1,3 bilhão no quarto trimestre, alta de 152,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi o melhor trimestre da história da companhia em vendas líquidas. No acumulado de 2023, o indicador alcançou R$ 3,07 bilhões, um ganho de 81,7% frente a 2022.

“A Plano & Plano reportou números operacionais sólidos no quarto trimestre, com os lançamentos superaram nossa expectativa em 15%. As vendas, por outro lado, ficaram levemente abaixo da nossa projeção”, informou, em relatório, o Itaú BBA. A recomendação do banco é de compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 12.

