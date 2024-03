A pegadinha do condomínio de luxo mais barato de Hong Kong

O Sea Ranch, um resort para ricos construído na década de 1970, hoje oferece alguns dos imóveis mais baratos de Hong Kong. Com HK$5,3 milhões (US$ 677.500), é possível comprar um apartamento de 116 metros quadrados com vista para o mar por, isto é, menos da metade do que uma casa de tamanho semelhante custaria no bairro vizinho Discovery Bay.

A pegadinha? Sea Ranch está localizado em uma parte remota da Ilha de Lantau, sem ligações de transporte direto para a Ilha de Hong Kong, lojas ou instalações médicas, e com reputação de ser uma cidade fantasma cercada pela selva. As informações são da Bloomberg.

A existência do desenvolvimento ilustra a vasta gama de propriedades dentro de uma distância de cerca de uma hora do centro da cidade que Hong Kong oferece, desde blocos de apartamentos densamente compactados e townhouses sofisticados, até ilhas sem carros e vilarejos costeiros expansivos.

Mesmo assim, o Sea Ranch ocupa um nicho único. É quase impossível encontrar preços comparáveis, muito menos em empreendimentos de luxo — fracassados ou não. Enquanto o governo busca revitalizar o mercado residencial da cidade, que passou por uma queda nos últimos três anos, os proprietários do Sea Ranch esperam que seus preços mais baixos atraiam maior interesse na comunidade outrora próspera.

Quando o Sea Ranch foi comercializado pela primeira vez em 1975, o desenvolvimento à beira-mar foi anunciado como a escapadela definitiva para executivos e suas famílias em busca de um refúgio do tumulto da cidade. O projeto, da empresa britânica Hutchison, foi inicialmente bem-sucedido. Todas as 200 unidades foram vendidas antes da construção, que foi concluída em 1979.

Num momento em que as viagens internacionais eram difíceis e caras, e as instalações de clubes em empreendimentos residenciais não existiam, o Sea Ranch oferecia um oásis. Possuía a maior piscina particular de Hong Kong, um clube com restaurantes e um bar, quadras de tênis, heliporto, sua própria praia e um serviço regular de barco de alta velocidade para a Ilha de Hong Kong. Devido ao seu isolamento — não há ligações rodoviárias até hoje —, o desenvolvimento garantia exclusividade em uma colônia superpovoada.

Apesar de sua popularidade inicial entre os expatriados, o projeto logo enfrentou dificuldades. A Hutchison havia subestimado o custo de operar o projeto e as dívidas se acumularam. Ao mesmo tempo, Hong Kong estava passando por uma de suas crises periódicas de confiança, já que as negociações entre o Reino Unido e a China sobre o futuro da colônia britânica desencadearam saídas de capital e uma queda na então moeda flutuante livre. Em 1984, a empresa Hutchison, sob nova direção, abandonou o desenvolvimento, vendendo a empresa de gestão das instalações para alguns moradores por uma quantia nominal.

Nos anos seguintes, disputas entre grupos de proprietários sobre o controle levaram a processos judiciais e cortes de custos. O clube, as quadras de tênis e a piscina foram fechados e abandonados à selva, que avançava. O serviço de balsa direta foi cortado. Muitas propriedades ficaram vazias. O desenvolvimento adquiriu a reputação de ser um paraíso decadente habitado por solitários e artistas, e um dos bairros mais baratos da cidade.

O fracasso do Sea Ranch contrasta com o de Discovery Bay, outro desenvolvimento ambicioso em uma parte isolada de Lantau, iniciado por volta da mesma época.

Discovery Bay, originalmente concebida como um complexo de resort hoteleiro, tinha a vantagem de seu tamanho muito maior de 650 hectares e do apoio da influente família Cha. O desenvolvimento sofisticado, que ainda é gerenciado por uma única empresa, agora tem uma população de cerca de 20.000 pessoas e instalações, incluindo shoppings, um campo de golfe de 27 buracos, várias escolas e um serviço de balsa chique para o distrito financeiro. Em vez de carros, os moradores se locomovem de carrinho de golfe — se puderem pagar — ou ônibus. Os preços residenciais são geralmente mais baixos do que na Ilha de Hong Kong.

Hoje, o outrora rival Sea Ranch continua sendo um lugar desafiador, mas tranquilo, para se viver. O único transporte é por uma viagem de balsa de 20 minutos até a ilha vizinha de Cheung Chau, que também é o lugar mais próximo para comprar mantimentos. De lá, é pelo menos mais meia hora de outra balsa até a Ilha de Hong Kong.

O mercado imobiliário de Hong Kong enfrentou um ambiente desafiador nos últimos três anos, com o aumento dos custos de empréstimos e a desaceleração econômica da China prejudicando a demanda e levando os preços para baixo. Para impulsionar a atividade, o governo eliminou na semana passada as restrições de compra de casa de longa data. Como resultado, os compradores estrangeiros não estarão mais sujeitos a um imposto de 15%, enquanto um imposto de 7,5% sobre a compra de segundas residências também foi eliminado. O efeito cascata pode estimular a demanda em áreas de mercado baixo, como o Sea Ranch.

O desenvolvimento permanece em boas condições mais de 40 anos após a construção. Algumas propriedades parecem bem cuidados, com jardins arrumados decorados com ornamentos e plantas. Outros têm ar de negligência e pátios cobertos de ervas daninhas. As estruturas dos edifícios são sólidas e mostram pouco sinal de deterioração, mesmo no clima muitas vezes implacável de Hong Kong.

As taxas de administração variam de HK$1.800 a HK$3.200 por mês, que pagam pela manutenção básica e segurança, bem como pelo serviço de balsa. O lixo é coletado duas vezes por semana. Embora a praia seja pública, o condomínio em si é privado. Além de barco (alugar um é uma possível alternativa à balsa), a única maneira de acessar o local da península é caminhando por horas em terreno acidentado.