Como encontrar as melhores oportunidades na bolsa? Carol Paiffer explica

Ao passo em que a inflação sobe e o poder de compra da população diminui, a busca por novas fontes de renda cresce entre os brasileiros. Mas a verdade é que, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, encontrar tempo, disponibilidade ou mesmo oportunidade de um segundo emprego não é tarefa fácil.

Nesse cenário, o mercado financeiro desponta como uma poderosa ferramenta para aumentar os rendimentos – mas é preciso entender o básico para conseguir se beneficiar do mundo dos investimentos sem colocar seu patrimônio em risco.

Foi pensando em auxiliar nesse processo que a Atom (ATOM3) organizou a Semana do Zero ao Trader, um treinamento virtual e totalmente gratuito que promete preparar investidores para encontrar as melhores oportunidades do mercado financeiro.

As aulas serão disponibilizadas nos dias 20, 22 e 24 de setembro, sempre às 9h, e são destinadas a qualquer pessoa que queira entender mais sobre o universo dos investimentos, inclusive aquelas que não têm nenhuma familiaridade com o tema. Para participar, basta realizar um cadastro na página oficial do evento.

Democratizando o mercado financeiro

Fundada pelos irmão Joaquim e Carol Paiffer, a Atom é uma empresa especializada em educação financeira com foco especial na formação de traders -- ou seja, investidores com um sólido conhecimento do funcionamento do pregão que aproveitam a volatilidade do mercado para ganhar dinheiro com operações de curto prazo.

Para isso, a empresa montou a primeira mesa de traders regulamentada do Brasil e passou a oferecer um sistema de suporte e assessoria para que o trader pudesse operar sem que fosse necessário colocar o seu capital em risco.

Em entrevista à EXAME, Carol Paiffer, que é CEO da Atom e mentora da Semana do Zero ao Trader, explicou como funciona o modelo de negócios da empresa.

“Nosso objetivo é treinar pessoas que não necessariamente tenham conhecimento do mercado financeiro para se tornarem traders da nossa mesa, sem risco de perda de capital para eles. Ou seja, ensinamos tudo o que precisam fazer para ganhar dinheiro no mercado, comprando e vendendo ativos ao longo do dia. Caso sejam aprovadas, a Atom disponibiliza o dinheiro da empresa para que usem em suas operações. Em troca ficamos com parte dos lucros gerados”.

Considerada hoje maior mesa de traders da América Latina, a Atom já financiou mais de 2.000 traders em todo o Brasil.