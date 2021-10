ZZ Mall, da Arezzo&Co, lança campanha co-criada com Marina Ruy Barbosa

O ZZ Mall, marketplace do grupo Arezzo&Co, lança nesta quinta-feira a primeira campanha de verão após anunciar a atriz Marina Ruy Barbosa como diretora de moda da marca, intitulada "Isso é ZZ Mall". Os temas mostrados nas peças publicitárias são variados e abrangem desde peças leves e modernas para serem usadas no verão até temas mais realcionados às vendas, como Black Friday e festas de fim de ano. Dentro do ZZ Mall, o intuito é que esse conjunto de temas possa ser explorado durante todo o semestre.

Para isso, a campanha foi co-criada com a atriz e diretora de moda, que destacou como diferencial no processo criativo o fato de ter sido construída "a várias mãos", contando principalmente com novos talentos -- uma ideia que foi aceita de antemão. Entre os nomes que ajudaram a tirar o projeto do papel, estão: Josephine Cho na direção de arte, Leopoldo Mendonça como stylist, Jorge Ewald na fotografia, Natacha Mantovani como Filmmaker, Bárbara Besouchet e Ana Arietti responsáveis pela cenografia, Mário Marques como Make up Artist e Breno Galtier com as imagens de making off. Além disso, está Renata Correa, que atua junto com Marina na direção de moda.

"A parte mais 'difícil' no processo criativo – se é que podemos chamar assim, pois é a mais importante e construtiva – é convergir todas as visões para criar uma imagem única e coesa. Queremos sempre respeitar as diferentes óticas envolvidas e ter certeza de que todos estejam se sentindo respeitados e ouvidos dentro do projeto. Tenho orgulho dos resultados e acho que conseguimos criar uma campanha linda", diz Marina, à EXAME.

Com roupas bastante coloridas -- em linha com a tendência mostrada na semana de moda recentemente -- a ZZ Mall quer usar a campanha para que atributos como jovem, diversa e inovadora estejam relacionados à marca. Vale lembrar que, em 2020, época em que foi lançado, o ZZ Mall nasceu como uma grande aposta de digitalização do grupo, reunindo todas as sete marcas do Arezzo&Co -- e abrindo espaço para outras dez para complementar a oferta. Um movimento alinhado com outras varejistas, como Dafiti, C&A, Riachuelo e Renner, que também reforçaram as próprias plataformas com mais produtos durante a pandemia.

Diante de tantas lojas com a promessa de serem "parada única" para encontrar todos os itens de que precisam, como se diferenciar? Para a marca, trazer conversas que vão além das roupas é um caminho a ser cada vez mais explorado. "Falamos sobre moda, consumo, comportamento, beleza e tendências. Queremos fazer parte da vida do nosso cliente de maneira verdadeiramente relevante, de modo que nos enxerguem como um aliado", diz Marina. Isso tudo, é claro, lembrando que a marca já nasceu dentro do grupo Arezzo&Co, que já contava com amplo reconhecimento de marca nacional e capacidade de investimento.

Somando esses fatores à estratégia recente de marketplaces puramente digitais, como TROC e Amaro -- que seguem a mesma linha de proximidade com as clientes em um mundo mais plural e sustentável -- de inaugurarem lojas físicas, o ZZ Mall ainda não tem nada concreto nesse sentido, mas indica que esse é um assunto já debatido dentro da empresa.

"Nesse momento estamos estudando diversos caminhos para o ZZ MALL. O próximo ano será decisivo em nossa trajetória, então temos diversas conversas em andamento que podem apontar para um espaço físico no futuro, mas claro, em uma construção totalmente disruptiva", diz Maurício Bastos, diretor do ZZ Mall, em entrevista à Exame.

Por enquanto, o foco da empresa para 2021 está na Black Friday. Para cativar clientes, o ZZ Mall vai investir em ativações especiais no mês de novembro -- que, além da tradicional data comercial, marca o primeiro aniversário da empresa. Para isso, o principal canal utilizado será o ZZ Pay, programa de cashback do aplicativo.

Veja abaixo as fotos da campanha de verão:

