Por dentro do templo da Zee.Dog para pets e seus humanos; veja fotos

A Zee.Dog, empresa de produtos para pets, celebra mais um marco em sua história neste sábado, 6: o lançamento do Temple, um espaço físico da marca feito para sua comunidade de pets e seus humanos.

O prédio conceito em São Paulo abre suas portas ao público às 16 horas e concretiza um sonho quase tão antigo quanto a fundação da marca, há 10 anos atrás. A Exame teve acesso ao local antes da abertura.

O objetivo não foi criar uma loja física para a marca nativa do mundo digital - a ideia dos fundadores Felipe Diz, Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro é conceber um templo que ofereça experiências para a comunidade da marca.

E o prédio tem um sentimento de museu, com a arquitetura moderna e conceitual, ao apresentar os materiais e histórias por trás dos primeiros produtos para cachorros.

Hoje, a Zee.Dog também tem acessórios e brinquedos para gatos e uma linha de roupas, bolsas e acessórios exclusiva para humanos. Em breve, a empresa deve lançar ainda a Zee.Dog Kitchen com comidas para pets.

Todos esses elementos encontram sua casa no prédio de quadro andares, incluindo o subsolo e o rooftop. Até o app de delivery Zee.Dog Now, negócio que cresceu cresceu 600% no ano passado e chegou a um faturamento anual de R$ 28 milhões, está representado no ambiente

"Isso reforça o quanto a construção de comunidade é importante para a gente. Acho que o rooftop sintetiza toda essa história. Você pode vir tomar uma cerveja com os amigos, comprar um produto, fazer um evento ou festa, vir aqui trabalhar ou até fazer entrevista de trabalho", fala Thadeu Diz.

O co-fundador conta que dentro dos planos para o Budweiser Rooftop também está a realização de shows de jazz ou hip-hop. Eventos de empreendedorismo e outras marcas são outras opções.

A abertura desse sábado terá um DJ no rooftop e vai até meia noite. O endereço é: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 225.

Vender não é o propósito

Apesar de também funcionar como uma loja, a intenção do Templo (especialmente os andares dedicado aos produtos pets e humanos) é servir de vitrine para que consumidores conheçam os itens mais populares da marca.

Em essência, os dois andares com produtos vão, além de expor, trazer uma explicação sobre cada item --- das matérias-primas ao contexto de criação de cada um.

A aposta criativa é também levar marcas que participam participam "collabs" para colocarem seus produtos. Com esse toque de showroom, o Zee.Dog Temple nasce com uma flexibilidade para repaginar seu interior de acordo com a ocasião.

O primeiro exemplo será com a Netflix, que vai fazer lançamento de uma coleção baseada na série Stranger Things, e deve preparar o Temple para, inclusive, se parecer com os cenários do programa.

Confira as fotos do Zee.Dog Temple:

Os cachorros têm seu espaço no Zee.Dog Park no subsolo:

O foco aqui são os pets. Um espaço amplo vira um parque onde cachorros podem circular livremente.

A ideia é inspirada em eventos no Rio de Janeiro promovidos em parques que conectaram pessoas e dogs em encontros a céu aberto regados a cerveja e diversão. Segundo Felipe Diz, a empresa tem a intenção de levar as estruturas de parques para além do Templo recém-inaugurado.

"Depois da experiência aqui podemos, quem sabe? Oferecer parques com estrutura, limpeza e padrão do Zee.Dog Park, mesmo que sem as lojas", disse.

Fora isso, o parque também deve servir de espaço para palestras sobre treinamento de cães. No templo, até o banho vira um momento de conexão. Em um espaço personalizado, tutores podem lavar e secar seus animais ao som escolhido por eles mesmos.

De início, a estação de banho funcionará por ordem de chegada, mas em breve haverá um aplicativo onde agendamentos poderão ser feitos.

Zee.Dog Temple, em São Paulo: área para brincar com os pets e deixá-los enquanto toma uma cerveja no rooftop ou faz compras

Zee.Dog Temple, em São Paulo: área para dar banho nos cachorros, no futuro terá reserva por app e poderá ser implementado em outros espaços físicos da empresa

Zee.Dog Park, área para levar os cachorros no novo Zee.Dog Temple, em São Paulo

E o térreo é um espaço para os acessórios de pets, além das marcas Zee.Now e Zee.Dog Kitchen:

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no térreo, os produtos são exibidos e têm sua história contada

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no térreo, andar terá intervenções com marcas parceiras, como deve acontecer em breve com a série Stranger Things

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no térreo, os produtos são exibidos e têm sua história contada

Zee.Dog Temple, em São Paulo: a Zee.Dog Kitchen, que ainda será lançada, já tem um spoiler no Temple

No segundo andar, chega a vez do Zee.Dog Human e marcas parceiras:

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no andar dedicado para a Zee.Dog Human, artigos de roupa e tênis de marcas como Vans, New Balance e Asics

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no andar dedicado para a Zee.Dog Human, um espaço para galeria e exibições de arte

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no andar dedicado para a Zee.Dog Human, a linha de roupas feita pela empresa

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no andar dedicado para a Zee.Dog Human, a linha de roupas feita pela empresa

Zee.Dog Temple, em São Paulo: no andar dedicado para a Zee.Dog Human, artigos de roupa e tênis de marcas como Vans, New Balance e Asics

Zee.Dog Temple, em São Paulo: a bolsa é exclusiva da loja na Temple

Zee.Dog Temple, em São Paulo: linha de produtos para casa esgota em uma semana no site

E a tour termina no Budweiser Rooftop:

Budweiser Rooftop no novo Zee.Dog Temple, em São Paulo

Budweiser Rooftop no novo Zee.Dog Temple, em São Paulo: espaço terá mesas e pode ser usado para shows e eventos