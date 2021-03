Yoki, importante negócio para a General Mills, já foca em Festa Junina

Antes mesmo da Páscoa, a General Mills, dona da marca Yoki, já começa a divulgar seus produtos de Festa Junina. Desta vez, são lançados dois novos sabores de pipocas de micro-ondas em edição limitada: a de maçã do amor e a de cocada.

O lançamento faz parte das estratégias da General Mills de acelerar o crescimento em mercados chave e em desenvolvimento como o Brasil. Em 2020, a General Mills investiu globalmente 224 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para o lançamento de novos produtos, valor semelhante ao do ano anterior.

"No Brasil, os principais movimentos são para inovação incremental e desenvolvimento agro, esforços que estão explorando para novas embalagens e novas apresentações de produtos, entendendo necessidades e desejos dos consumidores dentro das principais categorias da companhia para turbinar o crescimento da empresa nos próximos anos. O lançamento das pipocas de micro-ondas com coberturas de cocada e maçã do amor, de forma sazonal para Festa Junina, são exemplos de oportunidades que a General Mills e suas marcas pretendem atuar para levar ao crescimento dos negócios da empresa com contribuições do setor de inovação", diz Priscila Pizano, diretora de marketing da General Mills Brasil.

Para o lançamento do produto a companhia realiza ainda investimentos em marketing, especialmente no digital. Com a pandemia, a marca tem realizado campanhas como a "Yokermesse", criada em 2020 em parceria com a agência FCB Brasil, que foca na possibilidade de comemoração remota.

"A ideia é conectar pessoas de todos os cantos do país por meio de conteúdos que possam inspirar, incentivar e divertir os fãs das tradições de São João desde o momento da preparação até a celebração, com dicas de brincadeiras, decoração, receitas típicas, caracterização junina, entre outros. Tudo claro, dentro do próprio lar e somente com aqueles que compartilham a mesma casa, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde no Brasil", diz Pizano.

Fabricação

A Yoki tem protagonismo nos negócios e nas ambições da multinacional, sendo a principal marca da General Mills na América Latina e Brasil. Por isso, para acelerar o crescimento de negócios no Brasil, a empresa aumentou, em janeiro, a capacidade de produção da pipoca tradicional e da pipoca de micro-ondas em 30% com um investimento em sua principal unidade produtiva no país, localizada em Pouso Alegre, em Minas Gerais.

Além do acréscimo nas atividades fabris, a General Mills investe em pesquisa e desenvolvimento com um programa com aplicação de tecnologia para produção de pipoca. A companhia conta com parceiros para análise e cruzamento de sementes e espécies de milho de pipoca para obtenção de grãos com qualidade dentro da categoria.

A companhia também desenvolveu um estudo em parceria com o Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) para aplicação de técnicas sustentáveis na sua produção de pipoca, especialmente no Mato Grosso, onde a empresa tem concentrada 70% de sua produção na categoria. Segundo General Mills, os resultados demonstram que as áreas de cultivo do milho de pipoca da empresa estão entre os 10 mais eficazes do mundo quando avaliado o sequestro de carbono na atmosfera e os nutrientes presentes no solo.