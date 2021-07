WAP, marca de lavadores, aposta em dados e marketing para crescer

A marca de lavadoras de alta pressão e aspiradores WAP aposta em crescimento exponencial continuo por meio do uso da tecnologia. A marca da empresa Fresnomaq registrou nos últimos 4 anos um crescimento anual de 90% em EBITDA e 50% em receita. Considerando apenas 2020 o crescimento foi 86% em faturamento.

Vá do básico ao avançado com o curso Manual do Investidor

"Investimos em análise do comportamento do consumidor. Assim, conseguimos entender o volume de busca do nosso produto, realizar o marketing para aumentar a chance de consideração de compra e abastecer melhor o varejo", diz Paulo Sanford, presidente da WAP. Por meio dessa aposta, a marca planeja atingir uma receita de 2 bilhões de reais em 2025.

Na prática, a proposta é aprofundar o relacionamento com o cliente em todos os processos da sua jornada digital e física, u seja, desde o momento da descoberta e consideração até a hora da compra. Para isso, há um time especializado em dados e marketing digital e no desenvolvimento de conteúdo e amplificação da presença de marca nas principais plataformas digitais e marketplaces.

"No ano passado as pessoas buscaram mais opções para limpar e esterilizar os ambientes. A busca por produtos explodiu e estávamos prontos para perceber as necessidades de modo a melhor atender o cliente", diz Sanford.

Em 2020, mais de 70% das vendas foram por meio dos canais digitais. "Estamos nos principais canais de distribuição, maiores marketplaces, redes especializadas e generalistas, com um modelo de negociação triangular e mantendo a alta frequência de contato e vendas".

Além da estratégia, a expectativa de crescimento acontece por conta do aquecimento do mercado. "Atuamos em um mercado com potencial de receita de 5 bilhões de reais, mas a curto prazo a expectativa é de que seja de 15 bilhões de reais, garantindo também a nossa expansão".

A WAP tem 37% de participação de mercado, segundo dados da consultoria GFK. Ao longo dos anos, o portfólio aumentou com aspiradores de pó e água, robôs aspiradores, ventiladores, extratoras de sujeira, vaporizadores, ferramentas, soluções de limpeza, mops e mais. A marca cresceu, por exemplo, no segmento de aspiradores de pó nos últimos três anos, saltando de 2,5% em 2018 para 22%, em março de 2021, segundo a GFK.