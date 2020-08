Vinhos saem por metade do preço na Wine; empresa também oferece cashback

Nesta terça-feira, 11, o e-commerce de vinhos Wine paga metade do carrinho de compras do cliente, em um mecânica que duplica o pedido. Na prática, é preciso selecionar quatro vinhos do mesmo rótulo para pagar apenas dois. O desconto é limitado a 12 garrafas do mesmo item e vale para todo o site.

A promoção comemora com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli como garota-propaganda, e marca o Dia dos Advogados, também conhecido como Dia da Pendura. “Acreditamos que no mundo que estamos vivendo hoje existe uma necessidade de ressignificar esta data que é tão conhecida pelos advogados e temida pelos comerciantes. Por isso, lançamos uma campanha para dividir a conta com o nosso cliente”, explica Alexandre Magno, diretor de e-commerce da Wine.

Quem faz parte do programa de fidelidade da Wine também poderá acumular valor em cashback e, no futuro, trocar por produtos. A Wine possui atualmente 170 mil assinantes no Clube Wine, 1 milhão de clientes no e-commerce e registrou um crescimento de 30% na venda online de vinhos, desde o início da pandemia, sendo 80% deles de vinho tinto.