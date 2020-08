Vídeos: No Dia dos Pais, marcas focam na presença e na diversidade

O distanciamento social imposto pela pandemia da covid-19 faz com que as marcas busquem se mostrar úteis e presentes no dia a dia do consumidor. Agora, no Dia dos Pais, a presença é também o tema principal das campanhas publicitárias, assim como a diversidade.

Com o tema “Pai Presente”, a Natura se tornou uma das empresas mais citadas nas redes sociais nas últimas semanas ao promover uma campanha com 14 influenciadores e, entre eles, o Thammy Miranda.

A varejista Centauro buscou retratar a relação dos treinadores e professores de educação física com seus alunos, a partir do vies de que pai é quem cuida.

A Bepantol Baby, marca de antiassaduras da Bayer Consumer Health, lança um movimento que pretende promover a paternidade ativa e é estrelado pelo DJ Alok junto de sua esposa Romana Novais e de seu filho, Ravi.

A fabricante de cosméticos Boticário optou por homenagear os pais que se reinventaram na pandemia.

A varejista Renner fez diversos vídeos com dicas de estilo a partir de pais usando as peças das loja. Num deles, intitulado “Pai Casual”, um homem aparece provando as peças em recursos de edição famosos em redes sociais como o TikTok.