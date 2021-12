Veja aposta em redução de plástico com cápsulas Power Nature

A marca de produtos de limpeza Veja, da fabricante Reckitt Hygiene Comercial, acaba de lançar refil Veja® Multiuso Power Nature, em formato de cápsula. Segundo executivos da marca, a novidade faz parte do compromisso do grupo com a sustentabilidade, que tem o objetivo de reduzir o uso de plástico virgem em 50% das embalagens dos seus produtos, até 2030. Além disso, a empresa também vai incluir 25% de plástico reciclado em suas embalagens até 2025.

"O segmento de limpadores de superfície é um dos mais relevantes dentro do portfólio da Reckitt Hygiene Comercial. O lançamento de Veja Power Nature, um produto que tem a sustentabilidade em toda sua abordagem (ingredientes, embalagem, refil, comunicação, etc), é um dos primeiros a busca liderar um movimento de produtos mais sustentáveis no setor", diz Fernando Gama, head de marketing de Veja..

Segundo a executiva, o modelo da cápsula de Veja Power Nature foi projetado exclusivamente para a marca Veja no Brasil, sendo uma evolução de um sistema utilizado pelo Grupo Reckitt nos EUA na marca Lysol.

Na estratégia de divulgação há ainda um QRCode na embalagem, que leva o cliente para uma página de realidade aumentada. Com isso, os consumidores podem entender como utilizar a cápsula em um vídeo informativo, além de obter informações sobre o procedimento correto de descarte dos materiais.

A marca tem parceria com a EuReciclo, maior certificadora de logística reversa do país, para realizar a compensação ambiental de 100% do volume comercializado do novo Veja Multiuso Power Nature, tanto o original quanto o refil.

Inicialmente, a compensação será referente aos produtos comercializados no primeiro ano de lançamento. Além disso, a expectativa é que Veja promova, por meio desta parceria, a reciclagem de, inicialmente, 34 toneladas de plástico e 15 toneladas de papel.

A empresa direciona para a reciclagem resíduos equivalentes aos seus, em peso e material, além de remunerar operadores de coleta e triagem pelo serviço prestado. O mecanismo foi escolhido para equilibrar os impactos dos resíduos sólidos na natureza, além de incentivar a cadeia de reciclagem de materiais complexos, oferecendo sustentabilidade financeira para o setor.

A nova versão do Veja Multiuso Power Nature também tem a redução de espaço em transporte: 1 pallet completo de produto no formato cápsula é o equivalente a 13 pallets no formato spray-gatilho – uma redução de 92% no espaço fisco e na cadeia de logística.

“A Cápsula Veja Multiuso Power Nature tem o compromisso de ser ainda mais transparente com os consumidores em relação aos ingredientes da formulação para que eles possam fazer escolhas conscientes para seus lares. Por isso os ingredientes da fórmula estão disponíveis e listados no rótulo, juntamente com a sua função”, diz Gama.

Ainda de acordo com o executivo, o novo produto superou as expectativas dos 93% dos consumidores que o utilizaram durante os testes 1.

A performance do produto é igual ao tradicional Veja Multiuso e pode ser utilizada em diversas superfícies e cômodos da casa como na sua versão original (formato spray -gatilho). O refil em cápsula possui uma fórmula mais de 40 vezes concentrada, que quando diluída obtém o mesmo rendimento da versão regular.

Além disso, seu uso permite a reutilização da embalagem original em gatilho por até 25 vezes. Desta forma, a marca garante a diminuição do impacto ambiental em relação às embalagens.

"O Grupo Reckitt, do qual a Reckitt Hygiene Comercial faz parte, investe em pesquisas e inovação para reduzir cada vez mais o impacto ambiental de seus produtos, a exemplo de Veja. O refil em cápsula concentrada permite a reutilização da embalagem original em até 25x, reduzindo 85% do plástico utilizado na embalagem e obtendo o mesmo rendimento. Além disso, sua fórmula é feita com ingredientes de limpeza de origem natural e é prontamente biodegradável, sua embalagem possui plástico reutilizado e é 100% reciclável", afirma Gama.