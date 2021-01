Vacinas: Ministério da Saúde lança vídeo publicitário e fala de união; assista

O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, lançou uma campanha publicitária que incentiva a vacinação contra a covid-19.

Com o slogan “Brasil imunizado. Somos uma só nação”, o filme com duração de um minuto reúne pessoas que representam as cinco regiões do País para ressaltar as diversidades sociais e geográficas, juntamente com a estrutura de logística usada para a distribuição das vacinas autorizadas pela Anvisa. A campanha conta, ainda, com mais dois filmes, um de 30 segundos e outro de 15 segundos, além de peças para rádio e mídia impressa.

No vídeo, um narrador diz que “o desafio de vacinar os brasileiros também e vai além da saúde, por se tratar de uma questão humana, social e econômica”. O filme tem, por exemplo, imagens de uma médica com equipamentos de proteção segurando a mão de um paciente, de uma feirante durante o trabalho; e de uma professora.

As cenas são intercaladas com imagens de laboratórios de pesquisa e de operações de logística envolvendo Aeronáutica, Exército e Marinha. Também são mostrados trechos com o transporte da vacina em aviões e caminhões, além de imagens de vacinação com profissionais de saúde.

O tom de união da campanha reforça o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que a CoronaVac, aprovada pela Anvisa, é a vacina do Brasil.

A ação publicitária também lembra que é preciso continuar com todos os protocolos de proteção. Assim, o filme termina com cenas de pessoas com máscaras, lavando as mãos e usando álcool em gel, destacando um letreiro que reforça a necessidade de proteção enquanto a vacina não chega a todos.

Próximas fases

Segundo o Ministério da Saúde, após a veiculação do atual filme haverá o início de veiculação de uma segunda fase da campanha com a convocação dos grupos prioritários para a vacinação. O primeiro grupo, definido pelo Ministério da Saúde, inclui idosos a partir de 60 anos; pessoas com deficiência que vivem em instituições, a partir de 18 anos; trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas.