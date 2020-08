Vacina russa no Brasil; demissão no TikTok: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Após fala de Powell, dólar fecha em queda

A moeda americana encerrou o pregão desta quinta-feira em queda de 0,60%, cotada a 5,578 reais. O resultado foi impulsionado pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que anunciou a adoção da meta de inflação média, que pode ajudar a manter a taxa básica de juro americana em patamares próximos de zero por mais tempo. Já o Ibovespa fechou estável, com a cautela dos investidores sobre a condução fiscal do país se contrapondo ao otimismo de Powell.

___

Mercosul-UE na balança

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira que a despeito do esforço realizado no ano passado, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia parece que “começa a fazer água”. Na avaliação do vice-presidente, o Mercosul passa por um momento “particularmente complicado”, em especial diante da crise vivida pela Argentina, seja em relação à sua dívida, seja por causa da crescente taxa de novas contaminações por coronavírus. “O grande esforço que foi feito no ano passado da articulação desse acordo Mercosul-União Europeia parece que começa a fazer água”, disse o vice-presidente. Os dois blocos assinaram em junho do ano passado um acordo preliminar de livre-comércio, após duas décadas de negociações, pendente de aprovação pelos governos europeus e pelo Parlamento Europeu, o que tem se arrastado sem avanços significativos desde então.

___

Uma panela de pressão chamada TikTok

Um americano envolvido na guerra cada vez menos fria entre Donald Trump e Xi Jinping não aguentou a pressão. Kevin Mayer, ex-executivo da Disney anunciado há três meses como presidente do aplicativo TikTok, pediu demissão nesta quinta-feira. Mayer havia assumido a empresa com a missão justamente de dar um tom mais internacional ao aplicativo controlado pelo conglomerado chinês ByteDance. A missão foi ficando cada dia mais difícil com a perseguição de Trump, que exige a venda do TikTok a uma empresa “muito americana”, argumentando que os chineses usam o aplicativo, junto com várias outras companhias, para espionar cidadãos e governos ocidentais. Outro governo envolvido numa queda de braço com a China, a Índia, também ameaça banir o TikTok. O governo indiano usa as empresas de tecnologia chinesas como alvo de uma guinada nacionalista após um confronto entre tropas militares dos dois países na fronteira do Himalaia.

___

IRB Brasil levanta 2,2 bilhões de reais em capitalização

Na véspera da divulgação de seu resultado trimestral, o IRB Brasil divulgou que conseguiu subscrever mais de 97% das ações ofertadas em seu processo de capitalização, somando o valor de 2,242 bilhões de reais. As informações foram comunicadas ao mercado nesta manhã de quinta-feira, 27. O preço de emissão de cada ação foi de 6,96 reais, abaixo da cotação de encerramento do pregão na quarta-feira, 26, que foi de 7,69 reais.

___

BRASIL

211 milhões de brasileiros

O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira portaria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulga as estimativas da população para estados e municípios, com data de 1º de julho de 2020. As estimativas mostram que o Brasil já tem uma população de 211.755.692 pessoas. Em 2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em relação ao ano passado. Os estados mais populosos: São Paulo, com 46.289.333 habitantes, seguido por Minas Gerais, com 21.292.666, e Rio de Janeiro, com 17.366.189. O Distrito Federal já conta com uma população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).

___

Lava-Jato de Curitiba pede mais um ano a Aras

A força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba apresentou nesta quarta-feira ao procurador-geral da República, Augusto Aras, um pedido de prorrogação por mais um ano dos trabalhos do grupo. Augusto Aras — que tem tido embates com a força-tarefa de Curitiba — tem até o dia 10 de setembro para decidir se renova a designação dos procuradores do grupo, sob a coordenação do procurador da República Deltan Dallagnol. A força-tarefa foi criada em 2014. Atualmente, são 14 procuradores em Curitiba que atuam com dedicação exclusiva e 45 servidores auxiliando a força-tarefa. Se for autorizado, o grupo vai continuar trabalhando até setembro de 2021.

___

Testes de vacina russa no Brasil podem começar em 45 dias

O governo do Paraná se reuniu nesta quinta-feira, 27, com a Anvisa para definir como será uma possível produção da vacina Sputnik V, anunciada pelo governo russo como a primeira capaz de combater o coronavírus. O objetivo do encontro foi tratar da aprovação dos órgãos sanitários brasileiros da fase de testes da vacina russa no Brasil. De acordo com o governo paranaense, a expectativa é que todo o documento seja submetido à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e à Anvisa em 30 dias e a testagem comece em 45 dias.

___

Queixa-crime de Dilma contra Bolsonaro

A ministra Rosa Weber decidiu suspender a tramitação de uma queixa-crime apresentada pela ex-presidente Dilma Rousseff contra o presidente Jair Bolsonaro até o término do mandato presidencial, em 2022. A decisão publicada na quarta, 26, também suspendeu o prazo prescricional da petição na qual a petista acusa Bolsonaro de injúria em razão de um vídeo publicado no perfil do presidente no Twitter em agosto de 2019. Segundo a decisão de Rosa, no vídeo impugnado por Dilma, Bolsonaro republicou um discurso que fez na Câmara em 2014, na época em que era deputado.

___

MUNDO

Furacão Laura atinge os EUA

O furacão Laura atingiu o sudoeste da Luisiana nesta quinta-feira como uma das tempestades mais poderosas registradas no estado. Meteorologistas alertam que o fenômeno natural pode empurrar uma onda de água do mar para até 40 milhas no continente. Laura atingiu a pequena cidade de Cameron, Luisiana, no início da madrugada como uma tempestade de categoria 4, a segunda mais forte na escala de cinco etapas, com ventos de 240 km/h, informou o National Hurricane Center (NHC). Cerca de 620.000 pessoas estavam sob ordens de evacuação obrigatória na Luisiana e no Texas. Além de ameaçar a vida, a tempestade atinge o coração da indústria de petróleo dos Estados Unidos, forçando plataformas de petróleo e refinarias a interromper a produção.

___

Revisão da política monetária do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, confirmou nesta quinta-feira que a instituição realiza uma revisão em sua política monetária. Durante discurso virtual no simpósio de Jackson Hole, Powell lembrou que a meta de longo prazo do Fed para a inflação é de 2%. Ele notou, porém, que se a inflação fica abaixo disso durante momentos de quadro econômico mais fraco, mas nunca acima quando a economia está forte, “então, ao longo do tempo, a inflação em média ficará abaixo de 2%”. Powell disse que, no quadro atual, as famílias e as empresas tenderão a levar para baixo suas expectativas de inflação, contribuindo para a fraqueza dos preços. “Para evitar esse resultado e as dinâmicas adversas que poderiam advir, nosso comunicado indica que buscaremos alcançar inflação que na média fique em 2% ao longo do tempo”, detalhou ele em seu discurso. “Portanto, após períodos em que a inflação ficar abaixo de 2%, a política monetária apropriada buscará atingir inflação moderadamente acima de 2% durante algum tempo”, afirmou.

___

Violência policial gera onda de choque no esporte e na política americana

As ondas de choque desencadeadas pelos disparos de policiais que paralisaram um homem negro em Kenosha, no Estado americano do Wisconsin, reverberaram em todo os Estados Unidos, polarizando ainda mais a campanha presidencial e causando uma interrupção nos grandes esportes. Jogadores da NBA, liderados pelo Milwaukee Bucks, entraram em greve para protestar contra a injustiça racial durante os playoffs. Como os Estados Unidos veem protestos desde a morte de George Floyd, um negro que foi sufocado por um policial branco de Mineápolis em 25 de maio, as manifestações em Kenosha ressuscitaram debates sobre o racismo no sistema de Justiça criminal.

___

Finlândia dá prêmio para moradores que não usam carros

Os moradores de uma cidade na Finlândia podem ganhar recompensas, como passagens de ônibus, ou produtos alimentícios, se reduzirem o uso do carro, graças a uma iniciativa para estimular estilos de vida com baixo teor de carbono. Batizada de “CitiCap“, a iniciativa — fundada pela União Europeia — oferece aos residentes o rastreamento de suas emissões de carbono durante as viagens, graças a um aplicativo que detecta se estão viajando de carro, transporte público, a pé, ou de bicicleta.

___