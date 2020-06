Urso Ted e carro de telemensagem: empresas vão aproximar os namorados

O Dia dos Namorados será diferente para muitos casais em quarentena que não se encontram há algum tempo. Para aproximar as pessoas algumas empresas apostam em ações de marketing.

Um exemplo é do aplicativo de entregas Rappi que lança um botão na plataforma. Com ele, o usuário pode enviar um carro de som para o endereço da outra pessoa e tocar uma música especial, junto de uma pequena declaração de amor pessoal.

Os carros vão rodar nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. O usuário escolhe o dia e horário para enviar a mensagem.

A Rappi também está apoiando uma série de lives no Instagram com receitas culinárias para a data.

Já na produtora de espetáculos Despertar Produções, é possível agendar em São Paulo a apresentação do “O Ursinho Teddy” de 2 metros de altura, que nada mais é um ator fantasiada com uma peça já disponível na produtora que está parada por conta da pandemia da covid-19.

A gravação de voz será feita pela própria pessoa. É possível também contratar o personagem para enviar uma mensagem de vídeo. Até o dia 10 de junho o serviço pode ser agendado com 20% de desconto na página da produtora no Facebook.

Para os casais que não estão distantes na quarentena, a Stella Artois, da fabricante de bebidas Ambev, preparou um cine drive-in no Parque Estaiada, em São Paulo, com uma exibição de “La La Land: Cantando Estações”, às 22h45, no Dia dos Namorados. O evento custa 100 reais + taxas.