Turma da Mônica lança máscaras com personagens e faz doações a cada venda

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Turma da Mônica anuncia o lançamento de máscaras de proteção com os personagens do bairro do Limoeiro.

São mais de 30 opções, com estampas como quadrinhos com os personagens ou o desenho da boca da Mônica, Chico Bento, Sansão e outros.

O produto para adultos e crianças está a venda na loja virtual por 29,90 reais. O kit com quatro sai por 99,90 reais.

A cada máscara vendida a Maurício de Sousa Produções se compromete e a doar um kit de higiene.

Segundo a empresa, “daqui em diante, as máscaras serão parte usual da nossa rotina. E mesmo quem não gosta muito vai ter que usar. E para tornar a missão mais fácil, a coleção de máscaras reutilizáveis, ajuda a transformar o mundo em um lugar mais divertido e colorido”.

Informação

A Mauricio de Sousa Produções e a UNICEF, desenvolveram um folheto e um cartaz informativo para famílias de comunidades vulneráveis, que vivem abrigos, bem como para a população em situação de rua para reforçar a importância de lavar bem as mãos, usar álcool em gel 70%, utilizar máscaras e higienizar quaisquer objetos que possam ter tido contato com o vírus.

Num primeiro momento, 430 mil folhetos e 1.150 cartazes serão distribuídas junto com kits de higiene.