Toddy lança sabor caramelo a pedidos dos consumidores

A marca Toddy, da fabricante de alimentos PepsiCo, lança sua edição especial sabor Caramelo. “Nossa intenção é proporcionar mais opções para o dia a dia de nossos consumidores, e este lançamento foi realizado a pedido do público”, diz Cecília Dias, diretora de marketing da PepsiCo.

O produto que está sendo desenvolvido desde o início do ano passado é lançado na versão de 300g. É possível comprá-lo também em uma embalagem promocional de Toddy Original 800g + Toddy Caramelo 300g + copo exclusivo de brinde. O preço sugerido da versão de 300g é de R$ 6,99 e estará por tempo limitado em todo o país.

“Nossa área de Consumer Insights está em constante contato com os consumidores para identificar tendências a fim de definir nossos próximos lançamentos. O sabor caramelo foi apontado por eles como uma das preferências e, por isso, apostamos que esta edição limitada. Além disso, o sabor é um dos mais pedidos nas redes sociais, por conta de uma edição anterior de sabor semelhante”, afirma Dias.

A executiva afirma ainda que, no último ano, com o isolamento decorrente da pandemia da covid-19 foi visto um crescimento de vendas em produtos que habitualmente são consumidos em casa no café da manhã, como aveia Quaker, achocolatado Toddy e biscoitos Mabel. Dados de crescimento, porém, não foram revelados.