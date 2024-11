The Town 2025: Eisenbahn substitui Heineken como cerveja oficial do festival em São Paulo

A Eisenbahn, marca do Grupo Heineken, será a cerveja oficial e patrocinadora master do The Town 2025, festival de música, cultura e arte de São Paulo, realizado pela Rock World, mesma produtora do Rock in Rio. O evento ocorrerá entre 6 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

A parceria substitui a Heineken pela Eisenbahn como patrocinadora principal do The Town, ampliando sua presença no cenário musical e reforçando a estratégia de crescimento no segmento premium. O acordo integra uma iniciativa maior do grupo para expandir sua participação em grandes eventos e diversificar seu portfólio.

A primeira edição do festival, realizada em 2023, atraiu 500 mil pessoas ao longo de cinco dias, com ingressos esgotados. “Assumir o papel de cerveja oficial é um passo importante, reforçando as credenciais de qualidade do nosso portfólio”, diz Cecília Bottai, vice-presidente de marketing do Grupo Heineken.

A Eisenbahn disponibilizará ao público rótulos como Pilsen, Pilsen Unfiltered, Weitzenbier e American IPA durante o The Town. Os estilos já receberam prêmios nacionais e internacionais, incluindo no World Beer Awards.

A associação com o The Town se insere em uma trajetória de colaboração entre o Grupo Heineken e a Rock World, que começou em 2011 com o patrocínio do Rock in Rio. "Com a chegada da Eisenbahn à Cidade da Música, trazendo uma seleção especial de cervejas que agradará aos mais diversos paladares, 2025 promete ser um ano ainda mais emblemático para nós”, diz Rodolfo Medina, vice-presidente de parcerias da Rock World.

Além do The Town, a Eisenbahn também reforça sua presença em outros eventos musicais, com patrocínios no festival João Rock e nas turnês de Eric Clapton e Iron Maiden no Brasil. A marca será, ainda, a cerveja oficial dos shows do Offspring e do festival Monsters Of Rock em 2025.

The Town 2015: Katy Perry é 1ª atração confirmada

Com ingressos esgotados, a primeira edição do The Town aconteceu em setembro de 2023, consolidando-se como parte do calendário oficial de eventos de São Paulo. Realizado na Cidade da Música, uma área de 350 mil m² no Autódromo de Interlagos, o evento já tem nova edição confirmada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025. A cantora Katy Perry foi a primeira atração anunciada para a próxima edição.

Em sua estreia, o festival atraiu 500 mil pessoas em cinco dias, com 220 ativações, 125 shows, seis palcos e 235 horas de programação. Entre as atrações, estiveram nomes como Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Demi Lovato, Ludmilla, Iza e Criolo.

O evento gerou um impacto econômico de R$ 1,9 bilhão para a cidade e criou mais de 23,4 mil empregos. Além disso, alcançou 145 milhões de pessoas com sua comunicação e registrou 2,21 milhões de interações nas redes sociais.

Como comprar ingressos para o The Town 2025?

No momento, os ingressos para o The Town não estão disponíveis.