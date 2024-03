Tequila no Oscar? Saiba qual a marca do brinde ao vivo e onde encontrá-la no Brasil

Durante a 96ª edição do Oscar, realizada neste domingo, 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma ação inusitada chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão. O apresentador Jimmy Kimmel e o seu braço direito Guillermo Rodriguez distribuíram tequila para as celebridades e demais convidados na plateia.

O brinde 'mais famoso’ de Hollywood chamou atenção nas redes sociais. Afinal, qual era a tequila levantada ao vivo por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Emma Stone, Margot Robbie, Ryan Gosling e outros dos rostos mais conhecidos do cinema mundial?

O que parecia ser surpresa, na verdade, tratava-se de uma ação planejada da Don Julio, marca mexicana da Diageo, que há tempos é parceira oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Não que o álcool não esteja disponível no Oscar. Existem vários bares no lobby do teatro e bebidas também estão disponíveis na sala verde da Rolex nos bastidores. Mas não é comum as celebridades ingerirem bebidas e comidas durante a transmissão ao vivo.

A ação da marca patrocinadora começou quando Rodriguez ofereceu um coquetel (presumivelmente) à base de tequila ao indicado a Melhor Ator, Colman Domingo, antes de servir garrafas personalizadas de 50ml de Don Julio 1942 para a multidão. "Tenho tequila para todos na plateia", exclamou Rodriguez. "Acho que deveríamos fazer um brinde.”

Após a brincadeira, um comercial de Don Julio entrou no ar. A bebida também foi servida no Governors Ball, a festa oficial pós-Oscar, pelo sétimo ano consecutivo.

Guillermo gives everyone tequila at the #Oscars. pic.twitter.com/4WYfbL4VM7 — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Tequila é o novo gin?

‘Queridinha’ dos astros de Hollywood, a Don Julio 1942, tequila premium feita com 100% de agave azul, também é a mais recente aposta da Diageo no Brasil. A bebida é produzida em pequenos lotes em Jalisco, no México, e envelhecida por no mínimo dois anos e meio. O nome homenageia o ano em que Don Julio González “iniciou sua jornada na produção de tequila”.

Entre seus diferenciais, está o modo de consumo. Nada de shots: a marca sugere que o destilado deve ser provado puro e bem gelado em taças de champanhe, e servida em ocasiões como brindes e celebrações, assim como ocorreu no Oscar.

No Brasil, inclusive, a aposta dos bartenders para o drinque hit do verão é o Paloma, que leva tequila, suco de grapefruit, suco de limão e soda. Mas por aqui, a briga por uma fatia de mercado mais relevante engloba marcas de peso, como a Jose Cuervo, que está no país também com outras submarcas do grupo, como a 1800.

“Nos últimos anos tivemos o gim-tônica como drinque preferido dos brasileiros, enquanto no exterior a tequila vinha ganhando espaço. Agora chegou nossa vez”, disse Patricia Borges, atual CEO Ketel One and Zacapa & Global SVP, Luxury Business, em entrevista à EXAME em dezembro, quando a Don Julio desembarcou no país. Atualmente, a bebida pode ser encontrada no site oficial da marca, TheBar.