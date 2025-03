SXSW 2025: brasileiros marcam presença com painéis, mentorias e shows no festival

O South by Southwest (SXSW) 2025 começou nesta sexta-feira, 7, e segue até o dia 13 de março em Austin, Texas. Considerado um dos maiores festivais de inovação, tecnologia e cultura do mundo, o evento conta com a segunda maior delegação de participantes do Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

A participação brasileira na programação oficial do festival inclui palestrantes em painéis sobre inteligência artificial, mobilidade, economia criativa e saúde, além de apresentações musicais e mentorias.

Entre os destaques, o cientista Alysson Muotri abre a participação brasileira no dia 7 com um painel sobre reconstrução do cérebro humano em laboratório. No mesmo dia, Ronaldo Lemos debate o uso da tecnologia para participação cidadã.

No dia 10, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, participa de um painel sobre a interseção entre IA, saúde e tecnologia na Amazônia. Já no dia 11, Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, discute como a inteligência artificial está transformando a experiência dos usuários.

Além dos debates, a programação musical também tem presença brasileira. No dia 11, a banda Terraplana se apresenta no festival, enquanto Jonathan Ferr e FernandoS sobem ao palco no dia 13.

A SP House, organizada pelo Governo de São Paulo, também receberá várias atrações paralelas em um espaço de 1.200m², localizado em frente ao Centro de Convenções de Austin. A iniciativa contará com painéis e uma programação focada em tecnologia, cultura e sustentabilidade, além de música e oportunidade para negócios.

Participação de brasileiros na programação oficial do SXSW 2025

7 de março (sexta-feira)

11h30 | Power to the People: Technology for Citizen Participation

Waller Ballroom E/F, Marriott Downtown

Ronaldo Lemos (Instituto de Tecnologia e Sociedade), Audrey Tang (ex-ministra de Tecnologia de Taiwan), E. Glen Weyl (Microsoft)

16h00 | From a Coffee Shop to a Global Agency: The Unspoken Lessons

Salon E, JW Marriott

Maira Genovese (MG Empower)

16h00 | Brand Activations Abroad: How to Engage New Audiences

Salon GH, JW Marriott

Rodrigo Montesano (Itaú)

8 de março (sábado)

11h30 | Brazil Creative Economy Meet Up

Sala 410, Hilton Downtown

Luciana Bazanella e Vanessa Mathias (White Rabbit)

16h00 | Protecting Digital Identity When Disasters Strike

Salon J, Hilton

Yasodara Cordova (Unico)

9 de março (domingo)

10h00 | Path to Net Zero 2050: Blue Skies or a Bumpy Flight?

Onyx Room, The Line

Cesar Augusto Souto Pereira (Embraer)

10h00 | Beauty 2050: 5 Trends Defining the Future of Longevity

Topaz, The Line

Renata Gomide (O Boticário)

10h00 | A Guide to SXSW’s XR Experience

Manchester A, Fairmont

Rodrigo Terra e Simone Kliass (XRBR)

11h30 | Molding IP Into Cinematic Experiences for Virtual

Manchester A, Fairmont

Rodrigo Terra (Árvore)

10 de março (segunda-feira)

11h30 | The Amazon: The Intersection of AI, Health and Technology

Salon A/B, JW Marriott

Sidney Klajner (Hospital Albert Einstein), Marcia Castro (Harvard), César Buenadicha (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

11h30 | HR Professionals Meet Up

Sala 412, Hilton

Tiago Pereira (Radancy)

16h00 | Natural Fermentation: Ancient Wisdom and The Future of Food

Salon 3-4, JW Marriott

Izabella Spaggiari Camargo (Produtividade Sustentável)

11 de março (terça-feira)

10h00 | AI is the new UI: Transforming Your Everyday

Ballroom D, ACC

Cristiano Amon (Qualcomm)

14h30 | Storms of Innovation: Driving Creativity in Turbulent Times

Topaz, The Line

Andrea Fernandes (Publicis Groupe)

16h00 | Mobility Utopias and the Future of Urban Experiences

Salon F, Hilton

Gabriela Bilá Advincula (MIT Media Lab)

terraplana (show musical)

12 de março (quarta-feira)

10h00 | The Fight for Freedom of Speech: From Lawsuits to Spyware

Sala 8ABC, ACC

João Paulo Cuenca (escritor), Carlos Gaio (Media Defense)

13 de março (quinta-feira)

11h30 | Future of Mobility Meet Up

Sala 406, Hilton

Giovanna Riato, Paula Braga

Jonathan Ferr (show musical)

FernandoS at Stephen F’s Bar (show musical)

Mentores

Edney Souza, professor

Guilherme Rodrigues Alves, Explore Creative Learning

Itamar Olimpio da Silva, CEO, Co-Viva

Natasha de Calado Castro, CEO, Wish International

Roberta Matarazzo Suplicy, CEO, Urban Remedy

Patricia Luisa Carneiro da Silva, Founder, Plann.hub Intelligência

Wal Flor, CEO, Flow.ers Agency

Nestro Felpi, Founder HUB

Fabio de Sa Cesnik, Partner, CQS/FV Law Firm

Renata Borges, Account Manager, Effect Sport/NFL Brasil

Maria Paula Fidalgo, actress and personality

Sarah Hughes, CEO, Scaffold Education

