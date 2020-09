Sunny, dona da Playmobil, lança brinquedos Baby Shark a partir de R$35

A Sunny Brinquedos, marca detentora de títulos como Playmobil, Patrulha Canina e Ben 10, lança a linha Baby Shark. A novidade conta com itens de banho, pelúcias de tamanhos variados e fantoches interativos, que quando manuseados reproduzem a canção tema da animação viral — e que conta atualmente com mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube.

“É um prazer sermos os responsáveis por apresentar esta nova coleção do Baby Shark ao Brasil. Sabemos da importância e da popularidade da linha mundo afora, e temos certeza que os pais e filhos vão adorar as novidades que preparamos por aqui”, diz Sharon Czitrom, diretora de marketing da Sunny Brinquedos.

Em setembro a linha começa a ser disponibilizada nas maiores lojas de varejo infantil do país. Para a divulgação, a companhia irá investir em marketing com conteúdos digitais, influenciadores, kits especiais, comercial de TV e ações no varejo.

Após uma queda de vendas entre março e abril devido a pandemia, a empresa informou a recuperação do faturamento e a expectativa de terminar 2020 com um crescimento de 5%, diferentemente da previsão de queda em 20% realizada em abril.

A coleção

Baby Shark Figuras Para Banho. Preço sugerido R$ 34,99: São 5 sortimentos diferentes do pequeno produto para brincar na hora do banho.

Baby Shark Pelúcia Que Me Abraça. Preço sugerido R$ 79,99: Pelúcia Baby Shark com 9 cm de altura. São 3 opções de sortimento para comprar: Mommy Shark, Daddy Shark e Baby Shark!

Baby Shark Pelúcia com Música de 12″. Preço sugerido R$ 129,99: Pelúcia Baby Shark com 9 cm de altura. É só apertar a sua pelúcia para escutar a música tema do desenho.

Baby Shark Cubo de Pelúcia com Música. Preço sugerido R$ 69,99: Cubos colecionáveis da família Baby Shark para empilhar, apertar e brincar.

Baby Shark Pelúcia Fantoche com Música. Preço sugerido R$ 229,99: Como um fantoche, você coloca a mão dentro da pelúcia e, movimentando a sua mão, começa a sair a canção com a música tema do desenho. É possível mudar a velocidade da música movendo a boca mais rápido ou mais devagar.