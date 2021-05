SumUp é nova patrocinadora principal do MasterChef Brasil

A edição deste ano do MasterChef Brasil está cheia de novidades. A chef Helena Rizzo assume o posto de Paola Carosella e o patrocinador principal também muda para a fintech SumUp. Este é o primeiro patrocínio da marca em um reality show e ao longo do programa oferecerá prêmios aos participantes.

Esse será o maior investimento em publicidade offline em 2021. Isso representa 30% do orçamento que a SumUp tem para exposição de marca neste ano. "Queremos criar uma conexão pessoal com o nosso público, nos posicionando como uma empresa que apoia o microempreendedor brasileiro com soluções como maquininhas, links de pagamento digital e mais", diz Meliza Pedroso, gerente de comunicação da SumUp.

O MasterChef Brasil é um formato da Banijay, com produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health, e se tornou conhecido por ser um programa que extrapola a TV, gerando conversas nas redes sociais. Pensando nisso, a SumUp quer também explorar as conexões online.

“A marca MasterChef conversa com todos os públicos e, cada vez mais, funciona levar o conteúdo da TV até o consumidor. A ideia é integrar e aumentar a experiência do programa para fora dele", diz Fernanda Abreu, diretora de licenciamento da Endemol Shine Brasil.