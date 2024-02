Stone ‘bota pra girar’ e brinca com erro de social media no Carnaval

Desde o início do Big Brother Brasil 2024, a Stone é uma das marcas patrocinadoras do reality com mais menções positivas nas redes sociais, segundo levantamento do Stilingue. Mas no último final de semana, a empresa de tecnologia e serviços financeiros viralizou de forma inusitada, após um descuido de uma colaboradora, que usou o perfil da companhia no Instagram para postar vídeos de sua participação em um bloco de Carnaval.

As imagens feitas pela social media foram removidas, mas prints das postagens acabaram caindo em redes sociais como X (antigo Twitter), o que colocou a Stone entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira, 5.

E a mina que trabalha na Stone e errou o insta na hora de postar pic.twitter.com/1GUm8qp3HV — Lheo (@bomdialeo) February 5, 2024

Ao contrário do que muitos internautas especularam, a jovem não foi demitida. Seguindo o próprio slogan de campanha no reality da TV Globo, a Stone entrou na brincadeira e informou em uma publicação alguns dos requisitos para trabalhar na companhia: "viver o dia a dia dos nossos clientes, gostar de uma folia e botar pra girar aos fins de semana."

Trabalhar com a gente é fácil. Alguns dos requisitos: ✅ viver o dia a dia dos nossos clientes;

✅ gostar de uma folia;

✅ botar pra girar aos fins de semana. — Stone #BBB24 (@SejaStone) February 5, 2024

À EXAME, a empresa também ressaltou por meio de nota que a jovem segue contratada.

"Entendemos que uma colaboradora usou as redes sociais de forma indevida, mas reforçamos que somos todos suscetíveis a erros, e ela permanece no Time Stone. Nas redes, estamos interagindo como marca, de forma leve e bem-humorada".

Em post recente da Stone, a colaboradora ainda aparece dizendo: "Vocês acharam que eu ia rodar, mas aqui na Stone a gente só bota pra girar."

🚨URGENTE: aproveitei que ainda tô logada na conta e vim trazer atualizações!!! pic.twitter.com/m3T6nYVc2m — Stone #BBB24 (@SejaStone) February 5, 2024

Outras marcas, como o Globoplay, aproveitaram para surfar na onda. "Pensei que o dia de girar era só na terça-feira de eliminação", escreveu a empresa, referindo-se ao Modo Stone, dinâmica responsável por aumentar ou não o prêmio final do BBB 24 semanalmente.

Pensei que o dia de girar era só na terça-feira de eliminação... 🤔 — globoplay (@globoplay) February 5, 2024

O que é o 'Bota pra Girar' da Stone?

Em seu segundo ano como patrocinadora do BBB 24, a Stone quer reforçar a presença junto aos empreendedores, por isso, lançou a dinâmica "Bota pra Girar no Modo Stone", responsável por turbinar o valor final dado ao vencedor do reality.

Em dias de eliminação, o brother ou sister que sai do reality gira uma roleta, ao lado do apresentador Tadeu Schmidt, para acrescentar novos valores ao prêmio, que este ano pode chegar até R$ 3 milhões.

Dentro da casa, os participantes acompanham a mudança do valor, por meio de uma tela de led e ao som do jingle “Bota pra girar no Modo Stone”, sem conhecimento da dinâmica externa.

De acordo com Rodolfo Luz, head de marketing da Stone, a ação no BBB 24 está alinhado à campanha “Um novo modo de botar o seu negócio para girar”, lançada na estreia do programa, com o objetivo de reforçar a empresa como uma solução completa “one stop shop” para micro, pequenos e médios empreendedores no Brasil, para além da maquininha verde.

Embalada pela música “Don't stop me now”, do Queen, a campanha também é veiculada na TV e nas redes sociais, e fica no ar até abril, durante o patrocínio no BBB 24. A empresa ainda participa de outras atividades, como provas do líder, resistência, prova do anjo, bate-e-volta e festas.

Em entrevista à EXAME, Luz explica que a ideia é aproveitar as oportunidades para destacar o ecossistema de soluções da Stone. “O BBB 24 é uma vitrine para nossos lançamentos", diz. Acompanhe.

Por que a ativação do prêmio este ano mudou para uma roleta?

A mudança na ativação do prêmio para uma roleta no BBB 24 está intrinsecamente ligada à nossa campanha 'Um novo modo de botar o seu negócio para girar'. Optamos por manter a ação do ano passado, que foi um grande sucesso, mas introduzimos novos elementos.

A escolha da roleta do “bota pra girar” como ativação visa surpreender os fãs do programa. Queremos despertar novas sensações e sentimentos na audiência, tornando a participação dos brothers ainda mais emocionante. Além disso, buscamos adicionar um toque de mistério à dinâmica, proporcionando uma experiência mais emocionante e intrigante para o público.

Ao alinhar essa estratégia à nossa campanha institucional, queremos ressaltar que ativar o modo Stone no negócio é mais do que uma escolha, é uma decisão que impulsiona resultados. O aumento do prêmio reflete diretamente essa sinergia, enfatizando que, da mesma forma que a roleta adiciona emoção, ativar o modo Stone no negócio significa abrir portas para resultados surpreendentes.

Por qual motivo a Stone decidiu investir em patrocínio no BBB 24?

A decisão de patrocinar o BBB pelo segundo ano consecutivo está alinhada com o sucesso da parceria anterior e integra a estratégia de negócios da companhia.

Durante o BBB 23, observamos um impacto significativo em nossa visibilidade e interação com o público, resultando em conquistas para o negócio. Acreditamos que a parceria fortalece nossa presença de marca e posicionamento no mercado.

Qual a estratégia de marketing por trás?

Em síntese, a estratégia visa não apenas ampliar a visibilidade da marca, mas também construir uma narrativa consistente de comprometimento com o sucesso dos empreendedores, consolidando a Stone como uma escolha confiável e abrangente no mercado.

A parceria nos possibilita conectar com diversos públicos, por meio do entretenimento. Participaremos ativamente de atividades, como festas, provas e outras dinâmicas, aproveitando as oportunidades para destacar o ecossistema de soluções da Stone.

Qual o valor investido?

Entendemos o interesse em obter esses detalhes, mas, por questões contratuais, não podemos divulgar essa informação.

O que o patrocínio em 2023 trouxe de resultados para a companhia? É possível citar dados mensuráveis?

Por uma questão estratégica, não divulgamos números específicos, mas observamos um reconhecimento significativo da marca, aumento na base de clientes e nas vendas de produtos ao longo do programa e durante todo o ano de 2023. Em determinado período, a Stone se consolidou como a empresa mais procurada na indústria, o que reflete um crescente interesse dos consumidores pela marca.

O que mais mudou de 2023 para 2024?

Este ano, optamos pelo patrocínio com as marcas Stone e Ton, para refletir nosso ecossistema completo e diversificado de soluções financeiras, que vai além da maquininha. A Stone atende médios e grandes negócios, enquanto o Ton foca em micro e pequenos empreendedores, por isso será a marca presente em todas as ações do programa.

Quais ações da marca ainda estão previstas no programa?

Estamos entusiasmados com as novidades planejadas para o patrocínio do BBB 24. Além de participar das ativações, lançamos uma campanha institucional que vai ser transmitida até o final do programa. Também estamos preparando promoções e ofertas especiais exclusivas para esse período. Queremos não apenas fortalecer a presença durante o programa, mas também agregar valor ao nosso compromisso de ser a principal parceira do empreendedor brasileiro.