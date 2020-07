Stella Artois lança primeira cerveja sem glúten da Ambev no Brasil

A Cervejaria Ambev acaba de anunciar o lançamento de Stella Artois Sem Glúten, uma cerveja criada para quem busca opções sem ou com teor reduzido de glúten. Esse é o primeiro lançamento da Ambev neste modelo no Brasil.

Segundo a fabricante, a nova versão tem o mesmo sabor que a Stella tradicional. A novidade faz parte de um processo já em andamento na Ambev para que a cervejaria possa se reinventar e se tornar cada vez mais inovadora e colaborativa em seu ecossistema.

“Stella Sem Glúten foi desenvolvida em metodologia ágil. O lançamento é resultado de um piloto realizado no Rio de Janeiro em 2019 e por meio desse teste pudemos entender a percepção do consumidor em relação ao sabor, à embalagem e até às mensagens de comunicação”, diz Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev. No Brasil, o time de inovação da Ambev já tem mais de 200 pessoas que participaram do desenvolvimento de produtos como Skol Puro Malte, a Brahma Duplo Malte e a Beats GT.

Específicamente sobre a Stella Sem Glúten, a Ambev se balizou por dados como os da empresa de análise de mercado Nielsen, nos quais 34% dos consumidores de cerveja valorizam também a saudabilidade como critério; 7% da população global é intolerante a glúten e 26% optam por uma dieta livre de glúten em busca de saudabilidade.

“O consumidor quer ter cada vez mais opções de escolha e nosso papel é trazer isso, criar novas receitas”, conta Bruna Buás, diretora de marketing de Stella Artois no Brasil.

A bebida já pode ser encontrada nos pontos de venda do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em agosto estará em São Paulo e, ainda em 2020, chegará aos pontos de venda físicos de outras regiões do Brasil. Enquanto isso, consumidores de todo o país podem encontrá-la também online, no site Empório da Cerveja.

No começo do mês, também com o apelo de saudabilidade, a Heineken lançou sua versão sem álcool, com metade das calorias da cerveja tradicional.