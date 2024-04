Spotify revela as campanhas que mais se destacaram na plataforma em 2023

O Spotify revelou nesta segunda-feira, 1, as marcas e as agências que se destacaram pela criatividade, estratégia e eficiência de suas campanhas na plataforma ao longo de 2023. A 2ª edição do Spotify Advertising Hits tem como objetivo fornecer insights e inspiração ao reconhecer iniciativas de sucesso.

"Anunciantes, agências e criadores aproveitam o conteúdo digital para criar experiências que vão além da tela. Spotify é uma plataforma para a criatividade na qual as marcas podem alcançar públicos engajados de maneiras novas e emocionantes", diz Vicente Carrari, diretor de vendas no Spotify no Brasil.

Confira as campanhas que são destaque na segunda edição do Spotify Advertising Hits:

Categoria: Top hit

Campanha: OMO Vibes (para Unilever/OMO, por Initiative)

A campanha OMO Vibes integrou a nova linha de sabão líquido inspirada em gêneros musicais populares no Brasil – criados especialmente para a ação – com a experiência do usuário no Spotify e se aproveitou do fato de que ouvir música é uma atividade para qualquer momento do dia, incluindo lavar roupa. A Unilever criou uma campanha que chamou a atenção dos usuários da plataforma e alavancou diversas métricas para a marca OMO no Spotify.

OMO Vibes: collab com Spotify reúne cinco produtos (Divulgação/OMO)

Categoria: Feat - com utilização de música

Campanha: Blackinho Poderoso (para Johnson's por Initiative e Suno)

Para o lançamento da linha Kenvue, de shampoos infantis voltados para crianças com cabelos crespos, a Johnson’s apostou em uma canção voltada para a família cantar junto, uma forma de transmitir sua mensagem de forma eficaz e divertida. Blackinho Poderoso deixa claro o propósito do produto ao mesmo tempo em que traz uma mensagem de empoderamento e diversão para as crianças.

Categoria: Pod Falar - com utilização de podcast

Campanha: Samsung Galaxy S23 (para Samsung, por F.Biz)

Para o lançamento do Galaxy S23, a Samsung aproveitou a temporada de festivais de música no Brasil para ativar sua audiência no Spotify com uma campanha de áudio e vídeo que incluiu a utilização de podcasts para veiculação de spots customizados e host reads, contextualizando o lançamento dentro do tema principal de cada programa planejado e mostrando a versatilidade dos podcasts para as marcas.

Categoria: Ativação ao vivo

Campanha: Creme é Salon Line! (para/por Salon Line)

Salon Line foi uma das marcas que marcaram presença na Experiência creme, que o Spotify realizou no ano passado, e sua ativação no evento, aliada a uma campanha de divulgação com diversos formatos e conteúdo pós-evento, fez com que a marca fosse reconhecida na categoria Ao vivo. Salon Line não apenas aproveitou o fato de que o nome do evento - e da playlist que deu origem a ele - é literalmente o nome do seu principal produto, mas também a alta afinidade que os gêneros celebrados por creme (trap e funk) têm com o seu público-alvo.

Categoria: Win-fluencer - com creators

Campanha: Brahma feat. Sertanejo (para Brahma, por Soko & Diverti) e Bora render Ipimax (para Ipiranga, por Mutato & i-Cherry)

Brahma criou uma experiência única e personalizada para evidenciar que todo mundo tem um pouco de sertanejo na própria história - e em suas playlists -, utilizando spots gravados por artistas nacionais de diferentes gêneros. Já Ipiranga trouxe uma experiência musical para o Spotify para divulgar o conceito Bora Render do combustível Ipimax, utilizando uma nova versão de um dos grandes hits do sertanejo do ano passado.

Categoria: Pulso - relacionada a momento cultural

Campanha: Attenzione Pickpocket (para/por Nubank)

De olho no fenômeno attenzione pickpocket que viralizou no ano passado, a Nubank entendeu que seria o momento perfeito para alertar seus clientes sobre golpes que eles podem sofrer em suas contas, da mesma maneira que o meme mostrava pessoas sendo alertadas de ladrões que roubavam seus pertences nas ruas de Veneza. O áudio da campanha foi produzido em apenas 48 horas e aproveitou o imediatismo que o formato oferece para impactar a geração Z.

Categoria: Na grade - estratégia de audiência

Campanha: Big Mac. Pra todo mundo. (para McDonald’s, por Galeria)

A campanha do McDonald’s teve como objetivo gerar awareness entre a geração Z para o Big Mac com o lançamento de duas novas versões do produto. Como parte de uma campanha multi formato, foram criados spots com a reinterpretação do clássico jingle do produto em gêneros diferentes: funk, pop, trap e sertanejo veiculados para suas respectivas audiências no Spotify.

Categoria: Novo beat - estratégia de marca mais inovadora

Campanha: OMO Vibes (para Unilever - OMO, por Initiative & Dark Kitchen)

A Unilever utilizou o mix de formatos oferecidos pelo Spotify com peças segmentadas para momentos diferentes para engajar os consumidores, convidando-os a experimentar algo inédito: cinco versões de OMO - cada uma atrelada a um gênero musical distinto. As peças da campanha, associadas às diferentes versões, eram ricamente ilustradas e cheias de cor, assim como as embalagens do produto, trazendo OMO para mais próximo de uma audiência jovem.

Categoria: Shuffle - multi formato

Campanha: Vou de Volks - The Town (para Volkswagen, por ALMAPBBDO)

Para comemorar a chegada da primeira edição do festival The Town, a Volkswagen, patrocinadora do evento, tomou conta do Spotify com uma campanha que celebra a marca que melhor utilizou os diferentes formatos que o Spotify oferece. A campanha incluiu experiência digital, áudios, display, vídeo, patrocínio de playlists e podcast, contribuindo para a amplificação do conceito criativo Vou de Volks e gerando grandes resultados para a marca.

Categoria: Aulas - uso de formato em uma campanha

Campanha: Juntos Jontex (para Jontex, por BETC Havas / Agência 947)