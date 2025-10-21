Spark compra startup por R$ 8 milhões e expande atuação em dados e IA no marketing de influência

A Spark, especializada em marketing de influência, anunciou a aquisição da Human Data em uma transação de R$ 8 milhões, ampliando sua atuação em ciência de dados e inteligência artificial. O investimento integra o time e a tecnologia da startup adquirida e marca a entrada em uma nova frente dedicada ao desenvolvimento de produtos proprietários de modelagem e visualização de dados.

Fundada em 2022 por Otávio Ereno e Fernando Covac, a Human Data já atendeu mais de 300 marcas com soluções que analisam saúde digital, comportamento de comunidades e afinidade entre influenciadores e audiências. A empresa combina algoritmos próprios e inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas de marketing de influência.

Com a transação, Ereno vai liderar a nova frente de negócios sob a marca Human Data, que seguirá ativa, enquanto Covac assume a área de Data Science & IA. “É um movimento de acqui-hire, que aprimora nossa capacidade de transformar dados em insights poderosos e aumenta consideravelmente o nosso potencial de construção de novas soluções ao somar à Spark o capital intelectual do time Human Data”, diz Rafael Coca, coCEO da Spark.

Segundo Ereno, a empresa surgiu para suprir demandas específicas do mercado. “Acreditamos muito nessa combinação entre algoritmos próprios e inteligência artificial. Estamos muito felizes e animados para unir forças com o time Spark e explorar novas frentes com soluções e com tecnologias proprietárias”, afirma.

Para o coCEO da Spark Raphael Pinho, o movimento amplia capacidade técnica e adiciona uma nova frente comercial baseada em produtos. “A nossa visão como uma powerhouse do marketing de influência é atender às marcas com serviços ou ofertar às empresas os melhores produtos para o marketing de influência. A aquisição da Human Data potencializa a capacidade do nosso time e abre uma nova frente de atuação comercial complementar ao que já fazemos com a Sprout Social”, diz.

Com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, a empresa atende mais de 200 marcas, entre elas Amazon, L’Oréal, Nubank, Vivo e Kenvue. Fundada em 2014, tem mais de 500 colaboradores e foi a primeira do setor a vencer o Prêmio Caboré, além de aparecer como a mais bem avaliada em critérios como ROI, analytics e medição no estudo Influence Marketing Scope.