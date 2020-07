Sorveteria tradicional da França retira opções racistas do menu

Após algumas grandes empresas extinguirem suas marcas racistas, o impacto do movimento Black Lives Matter continua fazendo efeito. Dessa vez, uma sorveteria no sul da França retirou de seu menu duas opções consideradas racistas.

Em sua linha de sorvetes decorados, a Poussin Bleu mantinha, desde 1947, os gelados “africano” e “chinês” eram polêmicos. As taças mostravam caricaturas discriminatórias dos “personagens” escolhidos.

A decoração dos sorvetes caiu nas redes sociais e causou furor, gerando boicote ao estabelecimento. Pressionados, os donos da sorveteria publicaram um pedido de desculpas e retiraram as opções do cardápio.

Restaurant le Poussin Bleu à St Raphaël et leur sélection de glaces, c’est particulièrement raciste… non ? pic.twitter.com/rdwp6rO4Wi — Stioucha (@stioucha) August 2, 2019

No comunicado, um dos responsáveis pela sorveteria contou sua história para se posicionar como não racista. “Minha família é de imigrantes, minha avó chegou jovem à França com seus pais para fugir da miséria do sul da Itália. Meu avô fugiu do fascismo de Mussolini. Meus tios e meu pai compraram este estabelecimento com muito trabalho e coragem. O cardápio de sorvetes é antigo. Não somos racistas e respeitamos a todos”, escreveu.

Ele comentou, ainda, que os sorvetes remetem à época colonial, e que foram mantidos sem más intenções. “Desculpamo-nos se o cardápio ofendeu algumas pessoas recentemente, talvez tenhamos sido ingênuos demais.”