Skol oferece cerveja grátis e descontos nas redes sociais

A Skol Puro Malte aproveita o feriado prolongado para lançar uma promoção nas redes sociais nesta sexta-feira, 9. Em parceria com o Zé Delivery, a marca quer invadir os Trending Topics do Twitter com as hashtags #SKOL #carne #farofa e #paodealho. A cada palavra mencionada na lista, a marca vai disponibilizar descontos progressivos, que variam de 25% a 100%.

Para participar basta fazer uma publicação no Twitter utilizando as hashtags relacionadas e esperar para que elas apareçam na lista de trending topics. Os descontos de 25%, 50% e 75% serão aplicados em compras de cervejas, sendo o valor máximo de desconto de 30 reais. Já o desconto de 100% será oferecido em compras de até 45 reais. Pelas redes sociais, a marca também irá avisar quando os vouchers estiverem disponíveis.

“A ação é mais uma iniciativa para proporcionar diversão em casa para o nosso público”, diz Nanci Paiva, da Skol.

A ação foi criada e desenvolvida pela agência GUT, e acontece exclusivamente no Twitter, para compras realizadas pelo app Zé Delivery com o código disponibilizado pela marca. A promoção é válida somente para maiores de 18 anos, no dia 9 de outubro, ou enquanto durarem os cupons, limitada a um CPF por desconto.