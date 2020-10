Skol e Wesley Safadão lançam música inédita em caixa de cerveja

A marca de cerveja Skol, da fabricante de bebidas Ambev, se junta ao cantor Wesley Safadão para lançar nesta segunda-feira, 26, a Caixinha de Hit. Na caixa da cerveja há um QR Code que destrava a música Love Misturado com acesso exclusivo no dia 17 de novembro, 48h antes do lançamento nacional do artista.

O lançamento celebra também o primeiro trabalho assinado por Safadão em um contrato de cocriação com a Skol. Depois de oito anos como embaixador da marca, o cantor agora passa a cocriar projetos pelo menos até 2022, com a previsão de um novo produto por ano.

“Nesse novo contrato aprofundamos a nossa relação. Apenas para essa campanha a expectativa é de que 20 mil packs sejam comercializados e a música nova ouvida em tempo recorde em todo o Brasil. Fiz questão de participar de todas as etapas da criação e também escolher a música que acredito que será o grande hit da temporada”, diz Wesley Safadão.

A Caixinha de Hit levou cerca de seis meses para ser desenvolvida e além de Safadão também contou com a parceria da Som Livre e da agência GUT que foi a idealizadora do projeto.

“Esta é a primeira vez que lançamos uma música em um pack de cerveja. É uma maneira que pode chamar a atenção de diversos artistas que têm buscado formas diferentes de atrair o público. O pack Caixinha de Hit é criado para levar diversão e conteúdos especiais para os consumidores apostando no potencial da cocriação”, diz Cibele Nunes, gerente de marketing de Skol.

Com oito latinhas de Skol e acesso ao hit exclusivo 48 horas antes todas as plataformas de streaming, rádios e também nos canais oficiais do cantor, a Caixinha de Hit está à venda no app do Magalu, com frete grátis para todo o país.