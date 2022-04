Site vende cerveja com "imposto zero" e descontos chegam a 68%

O Clube do Malte, maior clube de cerveja por assinatura do Brasil, vai vender cervejas com imposto zerado e descontos que chegam a 68% — inclusive para não assinantes — até o dia 1º de maio. Ao todo, são 70 mil garrafas em promoção, de 130 rótulos, com preço mínimo de R$ 4,90.

No lado das internacionais, a promoção é válida para rótulos como Pilsner Urquell, Eggenberg, La Trappe, Kasteel, Guinness, Karlsbrau, entre outros. Já nas nacionais, Paulistânia, Roleta Russa, Morada, Júpiter e Leopoldina são alguns dos exemplos que participam dos descontos.

Neste ano, será possível adquirir rótulos da Dado Bier por R$ 4,90, além da garrafa de 355 ml da cerveja German Beer, da Weizenbock, por R$ 7,90. Na seção das cervejas com 68% de desconto, estão as La Boussole Blond, por R$ 6,99, e a Adler Hopfen Weizen, por R$ 6,99.

Entre os destaques de maiores descontos estão:

CITRIC AMERICAN IPA garrafa 355 ml: de R$ 21,90 por R$ 7,90

KASTEEL BARISTA CHOCOLATE QUAD lata 330 ml: de R$ 29,90 por R$ 13,90

DADO BIER LAGER lata 350 ml: de R$ 9,90 por R$ 4,90

SCHNEIDER HELLE WEISSE WEISSBIER TAP 01 garrafa 500 ml: de R$ 32,90 por R$ 15,90

SIERRA NEVADA LIFE LIMB COM DOGFISH HEAD AMERICAN STRONG ALE: de R$ 49,90 por R$ 24,90

SQUEEZE DUVEL: de R$ 11,90 por R$ 5,90

PAULISTANIA VIADUTO DO CHA lata 473 ml: de R$ 18,90 por R$ 10,90

“A nossa ideia é democratizar a cerveja. Em nenhum outro lugar os brasileiros poderão encontrar tantos rótulos com um desconto tão alto. Queremos que o maior número de pessoas possa ter a experiência de degustar uma boa cerveja por um preço único”, diz Douglas Salvador, CEO e fundador do Clube do Malte.

Para aproveitar os descontos, basta acessar a aba “Imposto Zero” no site do Clube do Malte. No fim da compra, não é preciso adicionar nenhum outro código promocional.