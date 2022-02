Shopee faz liquidação com R$ 4 milhões em descontos – vai até amanhã

A plataforma de vendas Shopee está com uma liquidação de produtos até esta quarta-feira, 2. A campanha 1ª Liquida do Ano tem cupons de frete grátis e 4 milhões de reais em vouchers de desconto. Tem ainda promoções de volta às aulas e o lançamento do Clube de Beleza Shopee.

No Clube de Beleza, o consumidor encontrará cupons e promoções para produtos de skincare. Para ter acesso às promoções, é preciso fazer um cadastro no site do clube. A proposta é oferecer uma curadoria e ofertas exclusivas aos consumidores cadastrados durante todo o ano.

A liquidação também será reforçada pelos jogos da plataforma. O jogo Sacode Shopee vai distribuir cupons de desconto no dia 2/2. Já o jogo Figurinhas pode levar a cupons de desconto de até R$ 200.

A comunicação da liquidação traz peças com o ator Jackie Chan, garoto propaganda do site. Além de inserções na TV aberta e fechada, e redes sociais, a campanha conta ainda com sessões de cinema patrocinadas pelo Shopee nos canais da Warner Media. As sessões ocorrem amanhã nos canais TNT e Space, com filmes de Jackie Chan.