Seara lança bacalhau vegetal, Fiesta orgânico e faz parceria com padarias

A fabricante de alimentos Seara preparou uma linha comemorativa para o fim de ano que traz lançamentos como o Fiesta Seara Orgânico, que segundo a marca a primeira ave natalina orgânica do Brasil, o Bacalhau 100% vegetal, e o Peru Defumado, da linha Seara Gourmet.

As aves orgânicas da Seara são criadas soltas, sem uso de hormônios e com acesso às áreas externas, segundo a companhia. A alimentação é composta por grãos não transgênicos, 100% orgânicos, vitaminas e minerais.

O Fiesta Seara Orgânico possui o certificado IBD – da maior certificadora de produtos orgânicos da América Latina –, além do QR code de rastreabilidade, que permite que o consumidor conheça todas as etapas de criação e produção do alimento que está consumindo.

Para os flexitarianos, a Seara traz o “Incrível Bacalhau”, 100% vegetal, feito com grão-de-bico, pimentões, azeitona e serve até duas pessoas. A companhia apresenta também o Peru Defumado.

Parceria

Outra novidade é a parceria da Seara com algumas padarias em algumas capitais do Brasil, onde as pessoas poderão encomendar a sua ceia de forma personalizada, do jeito e do tamanho que quiserem. Além das receitas tradicionais de cada estabelecimento, as ceias prontas Seara também oferecerão uma receita exclusiva assinada pelo chef Rodrigo Oliveira.

“A Seara começa a pensar em suas estratégias desde o começo do ano para oferecer o melhor Natal e fim de ano aos consumidores. Em 2020, tivemos muitos desafios, por isso nosso objetivo é trazer produtos novos e experiências que festejem momentos especiais pensando nessa diversidade que preparamos”, comenta José Cirilo, diretor executivo de trade e marketing da Seara.

Campanha de Natal

Na estratégia de comunicação desenvolvida pela agência WMcCann, a Seara conta com a apresentadora e embaixadora da marca Fátima Bernardes. A peça revive a época em que Fátima Bernardes era âncora de jornal de TV, dando a notícia da chegada do produto.

A campanha integrada é composta por ações de merchandising no programa “Encontro” (TV Globo), produção para TV, conteúdos criados para redes sociais e trabalhos que contam com a participação de influenciadores. Entre as iniciativas também está a realização de um episódio comemorativo especial na atração “Minha Receita”, da Band, em que o Fiesta Seara Orgânico será preparado pelo chef Erick Jacquin.

No ambiente digital, o site apresentará conteúdos voltados ao Natal, onde os consumidores encontrarão, além de receitas para o período, conteúdos para decoração, playlist e um “Ceiometro”, que ajudará o consumidor em suas escolhas de produtos para a mesa de comemorações.