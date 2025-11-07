Saint Paul reúne Mochakk, Camila Coutinho e executivos para falar sobre carreiras de sucesso

O que a trajetória da influenciadora Camila Coutinho, do CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, e do DJ e produtor musical Mochakk tem em comum? Embora atuem em universos distintos — da moda à tecnologia, da música aos negócios —, todos seguiram caminhos não lineares até alcançar o sucesso. Essas histórias se encontraram nesta quinta-feira, 6, durante o NextGen Talk, evento realizado pela Escola de Negócios Saint Paul, em São Paulo, que também contou com Pedro Valente, sócio do BTG Pactual e CEO da EXAME, e José Cláudio Securato, fundador e CEO da instituição.

Diante de mais de 200 estudantes do ensino médio, os convidados responderam à pergunta que guiou o encontro: ‘o que realmente nos prepara para o amanhã?’ Entre relatos pessoais e aprendizados de carreira, mostraram que não há uma fórmula única para o sucesso, mas que ele passa, inevitavelmente, por autoconhecimento, resiliência e capacidade de adaptação.

Segundo Securato, o NextGen Talk foi criado para inspirar jovens prestes a ingressar na faculdade a refletirem sobre suas escolhas e compreenderem que cada jornada é individual. “Existem muitos caminhos para o sucesso, e cada um tem o seu. Esses caminhos são diferentes, peculiares, e cada pessoa precisa construir o próprio. ”

Ao reunir perfis tão diversos, o evento buscou mostrar que mesmo pessoas bem-sucedidas enfrentam altos e baixos e precisam de resiliência para transitar de momentos difíceis para fases de alta performance. “Quem tem entre 16 e 18 anos precisa entender que os medos são naturais e fazem parte do processo. Construir o próprio futuro exige esforço e uma boa formação”, disse o executivo.

O painel também reforçou a filosofia da Saint Paul de oferecer uma formação alinhada aos desafios do momento, que combine hard skills, soft skills e AI skills em experiências práticas e internacionais. “Queremos dar subsídios para que cada pessoa construa o próprio futuro”, completou Securato.

Trajetórias e pontos de virada

As histórias pessoais deram ritmo ao encontro. José Cláudio Securato relembrou o episódio que mudou sua forma de enxergar o futuro: aos 16 anos, foi expulso da escola por uma brincadeira e, em casa, recebeu do pai um conselho que marcou sua vida — listar as pessoas que admirava e decidir quem queria ser. “Naquela semana percebi que a responsabilidade pela minha vida era minha”, contou. A lembrança serviu de ponto de partida para a discussão sobre como o sucesso é resultado de escolhas, erros e recomeços.

Essa mesma percepção apareceu na fala de Pedro Valente, que, mesmo pressionado pela tradição familiar da engenharia, trocou o curso por administração ao perceber, “numa aula de AutoCAD, desenhando um parafuso”, que não queria aquela carreira. Desde então, guiou-se pela aprendizagem, não pelo ganho imediato. “Pedi demissão para fazer MBA e acabei promovido”, contou, lembrando passagens por diferentes áreas e países até assumir a EXAME.

Arthur Freitas, CEO do Ifood Benefícios, descreveu uma trajetória construída com intencionalidade para ampliar repertório. “Desde cedo, queria ser o número um de uma empresa”, afirmou. Para isso, circulou por funções e setores: começou em bens de consumo, migrou para a consultoria e, em seguida, para tecnologia (Uber), mesmo “voltando casas na hierarquia” para ganhar visão sistêmica do negócio.

No campo criativo, Mochakk relatou a escolha por seguir a própria convicção, ainda que com riscos. Entre a moda e a música, optou pela segunda, mudou o estilo sonoro e enfrentou a queda de shows e cachês. Durante a pandemia, manteve-se ativo dando aulas on-line de produção musical. “Escolher o que você gosta é o caminho mais interessante”, resumiu.

Compartilhando da mesma visão do DJ, a influenciadora e empresária Camila Coutinho destacou ainda o peso das relações humanas na construção de oportunidades. Vinda de Recife, disse que a curiosidade por realidades diferentes e a capacidade de “ler pessoas” foram diferenciais desde cedo. “Ser útil sem esperar devolução imediata constrói portas. Tudo é repertório. O network começa agora e fica mais forte quando nasce cedo.”

O futuro do trabalho e o impacto da IA

Depois das histórias pessoais, a conversa avançou para o tema que deve moldar as próximas gerações: o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Os participantes foram unânimes em afirmar que o conhecimento técnico deixou de ser suficiente para diferenciar um profissional.

“A inteligência artificial está transformando o conhecimento em commodity. O que antes era técnico e restrito agora é acessível a todos”, observou Pedro Valente, do BTG Pactual e da EXAME. Ele destacou que, diante dessa nova realidade, o valor está menos em saber fazer e mais em como pensar.

Para Arthur Freitas, do iFood Benefícios, essa mudança exige o desenvolvimento das chamadas human skills. “A empatia, a leitura de contexto e a capacidade de comunicação são o que vai diferenciar as pessoas em um ambiente em que todos têm acesso à mesma informação”, afirmou. Segundo ele, essas habilidades devem ser treinadas de forma tão intencional quanto as técnicas.

Mochakk reforçou a importância de preservar a originalidade humana em um cenário em que a tecnologia torna a perfeição facilmente alcançável. “A IA pode fazer tudo soar perfeito, mas o público ainda se conecta com o que é orgânico, com a emoção por trás de uma criação”, disse.

A reflexão sobre o papel das lideranças também ganhou destaque. “O líder do futuro não será o mais técnico da sala, mas aquele que entende de gente”, resumiu Camila Coutinho. Para ela, inspirar, ouvir e fazer as perguntas certas — inclusive para a própria IA — serão competências essenciais para quem quiser conduzir equipes em meio a tantas transformações.

A nova graduação em Administração da Saint Paul

Durante o evento, Camila Securato, diretora da Escola de Negócios Saint Paul, apresentou a proposta da nova graduação em Administração, que terá sua primeira turma em 2026. Segundo ela, o curso foi desenhado para formar profissionais com visão sistêmica e espírito empreendedor, preparados para um mercado em constante transformação. “Queremos formar profissionais que unam técnica, visão de negócios e propósito, capazes de construir soluções reais para um mundo em mudança”, afirmou.

A estrutura do programa se apoia em quatro pilares: a tradição e solidez das instituições que o sustentam, Saint Paul, Exame e BTG; a integração entre hard skills, human skills e IA aplicada a negócios; o método do caso, baseado em estudos recentes e conectados ao ecossistema da revista Exame; e uma perspectiva internacional, com professores convidados e oportunidades de intercâmbio.

O processo seletivo também foge do modelo tradicional. Em vez de se basear apenas em notas, avalia o perfil e o potencial dos candidatos por meio de atividades extracurriculares, um vídeo de motivação, participação em um curso introdutório de IA e empreendedorismo, onde são observados comportamento e engajamento, além de uma entrevista final. “Buscamos jovens fazedores, com vontade de colocar ideias em prática”, completou Mila.

O que é o NextGen

O NextGen Talk faz parte do NextGen Program, iniciativa pré-faculdade da Escola de Negócios Saint Paul voltada a jovens de 15 a 18 anos. O programa oferece uma formação prática e imersiva em inteligência artificial, liderança, finanças e empreendedorismo, preparando os estudantes para os desafios acadêmicos e profissionais do futuro.

Com metodologia baseada no “aprender fazendo”, o NextGen Program propõe uma vivência real do ambiente de negócios, com o uso de ferramentas de IA, dinâmicas de soft skills e desafios em grupo. A ideia é antecipar experiências típicas do mercado e ajudar os jovens a fazer escolhas mais conscientes sobre sua trajetória. Saiba mais.

