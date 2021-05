S4Capital faz fusão com o Grupo Raccoon e expande atuação em mídia digital

A companhia de publicidade S4Capital anuncia a fusão entre o Grupo Raccoon e a MightyHive, expandindo significativamente as suas capacidades na prática de dados e mídia digital na América Latina, especialmente no Brasil. Juntas, as empresas S4Capital no Brasil: Circus, MediaMonks, MightyHive e Raccoon terão mais de 900 colaboradores, representando grande parte da força de trabalho da S4 Capital em 31 países.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Invest Pro

A Raccoon Marketing Digital registra um crescimento consistente ao longo dos seus sete anos. Em média, a empresa cresce 50% ao ano. Agora, em 2021, a empresa pretende crescer um pouco mais, a estimativa é registrar 60% de crescimento. Isso por conta da abertura do mercado e da boa estrutura da empresa para atuar em toda a cadeia. A ideia da Raccoon é fazer parte da solução e poder ajudar negócios a se reinventarem e se posicionarem de maneira mais efetiva nesse cenário de pandemia.

Fundada em 2013 por dois ex-funcionários do Google, André Palis e Marco Túlio Kehdi, o grupo é composto por três empresas, Raccoon, ROCKY e Calina. André e Marco Túlio são sócios em todos os empreendimentos, que contam ainda com Leonardo Araújo como sócio da Raccoon, Daniel Palis e Bruno Melo como sócios da Calina, além de Luiz Fernando Ruocco e Daniela Gebara como sócios da ROCKY.

Entre os clientes estão marcas como Natura, 99apps, XP Inc., Google, Nubank, C&A e Grupo Big. Com a fusão, os clientes terão acesso a uma oferta ainda maior de serviço digital, cobrindo mídia, dados, conteúdo, experiências, social, analytics e produção.

"O Brasil é um mercado crucial para nós na S4Capital, um País que juntos temos muita história e amamos trabalhar. Por isso, temos o prazer de receber André, Marco Túlio e seus colegas para expandir nossas habilidades existentes e juntos rompermos o antigo status quo do mercado", diz Sir Martin Sorrell, presidente da S4Capital

De acordo com André Palis, presidente e sócio-fundador da Raccoon Digital, a fusão vai ampliar a capacidade de entregas e serviços. “Não poderíamos estar mais animados em unir forças com a MightyHive e a S4Capital", diz. Para Bruno Rebouças, diretor geral da MightyHive na América Latina, a demanda pelos serviços está crescendo, especialmente em mídia de performance e e-commerce. "Ter todos esses recursos disponíveis e totalmente integrados será a chave para continuar apoiando as maiores empresas do Brasil", afirma.