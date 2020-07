Robô calcula suas emissões de CO₂ e ensina a reduzir a pegada. Saiba como

Um robô criado pela Fundação Espaço Eco (FEE), mantida pela empresa química Basf, é capaz de calcular o quanto as pessoas emitem de carbono a partir de atividades cotidianas, como acender a luz, comer e viajar. Batizado de SustenBOT, a iniciativa tem o objetivo de chamar atenção para o impacto que essas atividades geram ao planeta e conscientizar a população sobre as os riscos das mudanças climáticas.

A plataforma pede que o interessado em saber sua pegada de carbono responda a algumas perguntas. Ao final do questionário, ela apresenta a somatória das emissões de CO₂ referente ao período de 1 ano e o número de árvores que teriam de ser plantadas para compensá-las. O cálculo é feito com base em um extenso banco de dados e pesquisas científicas.

Após apresentar as informações, o robô direciona o usuário para um plataforma em que é possível doar mudas de árvores. O SustenBOT também traz dicas de como reduzir a pegada sem precisar reflorestar o planeta.

“Atualmente, o CO2 é o mais abundante dos gases de Efeito Estufa, que contribui com o agravamento do aquecimento global, o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra”, afirma Tiago Egydio, consultor de sustentabilidade da FEE. “A calculadora possibilita que cada um tenha conhecimento do seu impacto nesse processo e repense hábitos, antes triviais”.

O serviço é gratuito e pode ser acessado pelo site da fundação.