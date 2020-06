Riachuelo suspende diretor criativo após denúncias de racismo

A Riachuelo suspendeu o contrato com a agência de publicidade Big Man depois que a marca recebeu informações sobre supostas condutas racistas do empresário Ralph Choate pelo perfil do Instagram Moda Racista — que nas últimas semanas têm sido um importante canal de denúncia de modelos, produtores e demais profissionais de moda sobre o assunto.

O denunciante escreveu que o responsável pelas campanhas da Riachuelo na televisão disse em determinado momento “daqui a pouco vou ter que colocar um anão com vitiligo”, referindo-se à diversidade na escolha dos modelos. Fontes contaram ao site da Veja — que divulgou o caso em primeira mão — que Choate só contratava pessoas pretas a contragosto e ofendia obesos e homossexuais.

Procurada, a Riachuelo disse em nota que “discorda de eventuais condutas como as relatadas envolvendo a agência Big Man, prestadora de serviço na área de publicidade.” Esclareceu ainda que “este comportamento não representa os valores da Riachuelo, que tem como princípio central o respeito de forma igualitária, valorizando a diversidade, a inclusão e a representatividade entre seus funcionários, em suas campanhas e outras iniciativas.”