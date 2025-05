Ancelotti tem mais seguidores nas redes sociais do que todos os técnicos da Série A do Brasil juntos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na segunda-feira, 12, que Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. Aos 65 anos, o renomado treinador italiano assume o cargo com a missão de liderar o time nas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai, em junho. Além de ser um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, com mais de 30 títulos, Ancelotti também brilha nas redes sociais.

Sua conta no Instagram (@mrancelotti) soma 16,6 milhões de seguidores, o que o torna o técnico com maior número de fãs na plataforma. A título de comparação, a conta oficial da CBF no Instagram conta com 17,7 milhões de seguidores.

Somando os seguidores de todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro, o número total chega a 13,6 milhões. Filipe Luís, do Flamengo, lidera a lista nacional com 6,5 milhões, grande parte conquistada durante sua carreira como jogador. A seguir, aparecem Abel Ferreira, do Palmeiras (1,7 milhão), Dorival Júnior, do Corinthians (1,4 milhão), e Rogério Ceni, do Bahia (1 milhão).

“Ancelotti é uma joia rara em termos de imagem”, afirma Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil. Para ele, o treinador italiano possui uma imagem que transita entre o discreto e o acolhedor, criando uma conexão genuína com o público. "Ele não disputa os holofotes com as estrelas do espetáculo, o que é essencial para resgatar a relação da seleção com os torcedores", completa.

Em termos de engajamento digital, Carlo Ancelotti representa um ativo estratégico para a CBF, como destaca Bruno Brum, CMO da Agência End to End. Para ele, a presença de Ancelotti nas redes sociais é um diferencial competitivo importante para a CBF, já que um grande número de seguidores se traduz em maior audiência, fortalecimento da marca e novas fontes de receita.

Mesmo com um perfil mais discreto, Ancelotti soube capitalizar sua imagem com autenticidade e resultados consistentes ao longo da carreira.

O treinador italiano, que também é referência de mídia entre os treinadores europeus, possui um número de seguidores muito superior ao de seus principais concorrentes. Pep Guardiola, do Manchester City, tem 8,5 milhões de seguidores, enquanto Jürgen Klopp, ex-Liverpool, conta com 4,6 milhões. Outros técnicos conhecidos, como Lionel Scaloni, da Argentina (2,3 milhões), e Diego Simeone, do Atlético de Madrid (1,9 milhão), estão bem distantes de Ancelotti.

Força midiática global



Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, ressalta que a imagem de Ancelotti é “gigante” devido à sua trajetória em clubes de elite como Milan, PSG, Juventus, Bayern, Chelsea e Real Madrid. “Ele se transformou em uma figura icônica mundial, o que agora se amplia com a chance de treinar a seleção brasileira, a mais vitoriosa da história do futebol mundial”, afirma Salviano.

Entre os fatores que explicam o sucesso nas redes sociais de Ancelotti está o seu estilo único de engajamento. Seus vídeos nos Reels, por exemplo, frequentemente atingem milhões de visualizações. Em uma colaboração com o Real Madrid, um vídeo de Ancelotti fazendo embaixadinhas durante um treino do time merengue chegou a ultrapassar 22 milhões de visualizações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"O Real Madrid tem um alcance global incomparável, e isso potencializa a imagem de Ancelotti", afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM. Segundo ele, vestir a camisa do clube espanhol coloca qualquer figura pública em um palco global, e Ancelotti soube aproveitar essa visibilidade.