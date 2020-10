RedBull lança sabor melancia e promoção para conhecer atletas famosos

A marca de bebidas energéticas Red Bull lança nesta segunda-feira, 26, o Red Bull Summer Edition Melancia e uma promoção que dá aos consumidores a oportunidade de viver experiências com atletas do esporte mundial.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

A bebida disponível em todo o Brasil, tanto no varejo físico quanto por e-commerce, teve aceitação do público que encontrou a Red Bull melancia em pré-venda no Carrefour, Hiper Ideal e Koch. A versão limitada será comercializada até o final do verão ou enquanto durarem os estoques.

Na ação promocional de divulgação, o consumidor pode conhecer o surfista de ondas gigantes Lucas Chumbo e o skatista Sandro Dias, além do youtuber João ‘Flakes Power’ Sampaio, do paraglider Rafael Goberna e do b-boy Pelezinho.

Para participar, basta acessar o site entre os dias 26 de outubro e 31 de dezembro de 2020, responder um quiz sobre os atletas da campanha (não classificatório), escolher qual experiência gostaria de viver com um dos cinco esportistas e responder a pergunta “Por que Red Bull deve dar asas ao seu verão para torná-lo inesquecível?”. Um painel de jurados vai eleger as cinco respostas mais criativas.