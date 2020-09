Red Bull faz campanha com League of Legends e premia jogadores em promoção

Nesta quarta-feira, 2 de setembro, a Red Bull Energy Drink lança latas estampadas com Darius, Riven, Katarina e Jarvan IV, quatro campeões do League of Legends (LoL), um dos principais games do mundo. A novidade estará disponível em todo o Brasil por tempo limitado.

A ação de estampar os campeões de LoL nas latas de Red Bull foi criada no Brasil em 2019, e agora retorna com novos personagens e uma promoção inédita. A partir deste ano também, outros países, como os Estados Unidos, adotam a estratégia de marketing, mas com outros campeões.

Na promoção serão mais de 6.000 prêmios, que dão benefícios dentro do jogo, com milhares de cápsulas Red Bull que garantem, por exemplo, novos visuais, e um kit com cadeira gamer, monitor e headset ao vencedor final.

Para participar, ao comprar uma lata da bebida energética, o consumidor pode acessar o site, criar uma conta, se conectar à conta da Riot Games, colocar o código promocional no local indicado e disputar o lugar no ranking dos jogadores. O código dá direito a participar de apenas uma das etapas, logo, para competir no segundo round (outubro), é necessário obter uma nova lata. Somente as partidas ranqueadas Solo/Duo, no servidor do Brasil, são válidas na pontuação da promoção e os detalhes podem ser conferidos no regulamento.

Segundo a Pesquisa Game Brasil 2020, Red Bull é a marca de energéticos preferida pelo público gamer. Além de eventos próprios (Red Bull SoloQ, de LoL; e outros de Dragon Ball Fighters Z e Dota) e patrocínio de gamers (Ninja, YoDa e Flakes Power), a marca quer reforçar sua presença com produtos exclusivos.

“Levar os Campeões de League of Legends para as latas de Red Bull é uma ideia muito positiva para a comunidade, que se identifica com esses personagens e já tem uma relação muito próxima com uma marca como a Red Bull. Nós, junto com a empresa Riot Games, acreditamos no poder dos esportes eletrônicos como um estilo de vida, como entretenimento e como uma aspiração de carreira para jogadores amadores”, diz Carlos Antunes, head de Esports da Riot Games no Brasil.