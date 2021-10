RD Hostel: começa o maior evento de marketing e vendas da América Latina

Imagine ter acesso a palestras e cases das principais marcas do mercado sobre marketing,vendas e inovação? E o melhor, de graça e para profissionais de todos os níveis e segmentos.

O RD Hostel, evento online promovido pela empresa de tecnologia líder em software de automação de marketing e vendas RD Station, acontece nos dias 20 e 21 de outubro e promete dois dias imersos em temas voltados à inovação, redes sociais, gestão, liderança, negócios e tecnologias. Para participar, basta se inscrever gratuitamente neste site.

Ao todo, estão confirmados mais de 120 palestrantes que são referência tanto no mercado nacional quanto internacional.

São nomes como o do autor de quatro best-sellers do jornal New York Times, Daniel Pink, que vai explicar como o mundo das vendas mudou drasticamente nos últimos anos e o que pode ser feito para ter sucesso neste novo cenário.

Também estão confirmados Elise Mitchell, CEO da Velocity Collective, companhia americana que oferece soluções de marketing para pequenas e médias empresas, Joe Pulizzi, fundador da The Tilt, especializada educação e treinamento a criadores de conteúdo, Cassio Politi, sócio da Tracto, focada em content marketing; e Grazi Mendes, da ThoughtWorks, consultoria global que atua em projetos de impacto social.

Participam ainda executivos de empresas como Facebook, YouTube, Mercado Livre, Ambev, mLabs, YouPix, Nubank, Totvs, 99/Didi, Rock Content, Heineken, Cubo Itaú, Hubify, Stilingue, Creditas, Credicard, Profissas, Layer Up, Instituto Brasileiro de Tráfego Online (IBTO), Sympla e da própria RD Station, entre outros.

Programação completa

Confira aqui a agenda completa do evento, que terá tradução simultânea para o português das palestras com convidados estrangeiros e intérpretes de libras, além de feira de negócios com condições especiais dos expositores e certificado de participação.

O CEO da RD Station, Eric Santos, conduzirá um painel sobre como adaptar processos de aquisição e relacionamento em um cenário em que há tanto conteúdo que o consumidor sofre com excesso de informação.

“Isso impacta o negócio, pois fica mais difícil se destacar, especialmente para engajar e converter contratos em vendas”, afirma. “Mas, ainda assim, é possível conseguir crescer e ter mais previsibilidade para seu negócio.”

Sucesso em Marketing e Vendas

A RD Station, que tem mais de 35.000 clientes na América Latina, também apresentará uma nova campanha sobre como marketing e vendas podem trabalhar em sintonia para gerar crescimento com maior eficiência.

Hoje, a empresa disponibiliza duas ferramentas ao mercado, uma de CRM que controla o processo comercial e melhora a gestão e performance do time de Vendas e outra que automatiza e gerencia o marketing digital dos clientes.

Esta é a terceira e maior etapa do RD Hostel, uma jornada de eventos que se encerra em 17 de novembro deste ano, com um último evento que contará com várias palestras e terá como destaque a Martha Gabriel, CEO da Martha Gabriel Consulting & Education e ícone nas áreas de negócios, tendências e inovação na América Latina.