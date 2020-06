Rappi oferecerá R$ 4 milhões em cupons para profissionais de saúde em SP

O aplicativo de entregas Rappi oferecerá 50.000 refeições e 4 milhões de reais em cupons para profissionais de saúde da rede pública do estado de São Paulo.

Com a ação, a empresa quer apoiar as pessoas que estão de frente na linha de combate ao novo coronavírus. Os benefícios devem atender até 4.000 profissionais. Os cupons não possuem data de validade e podem ser aplicados para refeições dentro da categoria “Restaurantes”, em estabelecimentos parceiros do aplicativo. Além disso, não é necessário pagar o frete.

De origem colombiana, a Rappi se define como um “superaplicativo”, que reúne diversos serviços, além das entregas de comida.