Rafael Arty deixa uma das maiores agências de influência do Brasil para inovar na BrandLovrs

A Brandlovrs, software que permite escalar colaborações entre criadores de conteúdo e marcas, reforça o seu time trazendo Rafael Arty como diretor comercial. Arty, como é conhecido, tem passagem por diferentes tipos de empresas, como agências, veículos e no cliente final. Ao longo da carreira, Arty liderou times comerciais e de produto no segmento de marketing de influência em empresas como Squid e Influency.me.

São mais de 10 anos de experiência com influência, participando ativamente de toda a evolução do mercado brasileiro. Por muitos, é considerado um dos maiores especialistas quando o assunto é marcas e influência. Nos últimos 5 anos, era sócio e principal líder comercial da Squid, uma das maiores agências de influência do país. Na posição, ajudou mais de 1.000 grandes empresas a implementar estratégias de marketing de influência com foco em geração de endosso, visibilidade e vendas.

Entrevistamos o Arty para entender melhor porque ele decidiu se juntar a BrandLovrs, qual a sua visão de futuro sobre o marketing de influência e os seus principais objetivos para os próximos anos:

Arty, porque você decidiu se juntar ao time da BrandLovrs?

"Fiquei encantado com a visão da BrandLovrs de empoderar marcas com tecnologia para tornar fácil e escalável a gestão de campanhas com criadores de conteúdo. Vejo que grandes marcas não estão satisfeitas com a baixa eficiência dos investimentos em influenciadores. Nesse contexto, a BrandLovrs oferece tecnologia que permite automatização de processos, eliminação de intermediários e construção de bases de dados proprietárias, resultando em estratégias muito mais rentáveis.

Diferente de agências de influenciadores e empresas de serviço, a BrandLovrs é uma empresa de tecnologia que oferece valor superior ao empoderar equipes de marketing com um software para gestão das estratégias de influência de ponta a ponta, proporcionando mais agilidade, melhores retornos e uma escala nunca antes vista.

Ter uma plataforma que resolve as principais dores de ambos anunciantes e creators através de uma tecnologia poderosa. Percebi que realmente temos uma nova maneira de gerar resultados expressivos através do que na BrandLovrs chamamos de Creator Marketing. Do outro lado, o propósito da empresa é muito genuíno e inclusivo, a empresa quer ajudar criadores em suas carreiras, fazendo com que cada creator da América Latina possa ter liberdade financeira e crescer como criador a sua maneira e no seu próprio ritmo. Todas as reuniões começam com esse propósito, é a primeira vez que vi todos colaboradores, do diretor ao estagiário, sabendo claramente porque a empresa existe e a sua missão."

A seu ver, quais os principais diferenciais que a BrandLovrs traz ao mercado?

"Na minha opinião, a plataforma da BrandLovrs possui 4 pontos que tornam a solução única no mercado, muito aderente as dores de grandes empresas, e que também levam em consideração as tendências desse mercado.

As novas atualizações de rastreio de cookies e política de privacidade vão tornar cada vez mais difícil que gestores de marketing invistam com eficiência nos canais digitais. Na plataforma da BrandLovrs, as marcas constroem ativos digitais, que em outras palavras são comunidades próprias de creators promotores da marca. Com isso, diferente de agências ou outras plataformas que são donas desse ativo, a BrandLovrs empodera as empresas a serem donas dos dados e ter controle de sua influência. Essa base construída gera resultados cada vez melhores ao longo do tempo, uma espécie de SEO da influência.

O segundo ponto tem a ver com automação. Por conta da tecnologia que automatiza fluxos e processos manuais inerentes da gestão de relacionamento, a plataforma permite que marcas escalem a colaboração pulverizando grandes orçamentos num alto volume de creators, que traz melhores resultados em termos de alcance, engajamento e vendas por conta da conexão que tais criadores pequenos tem com suas bases de seguidores.

Vinculado a este ponto, ela é diferente de todas as agências e plataformas que eu já conheci. O modelo da BrandLovrs elimina intermediários do processo e dá maior eficiência de investimento na mídia de influência. Ao criar suas campanhas, a empresa tem transparência total do quanto o seu investimento está sendo direcionado para a plataforma e para seus creators. Com isso, marcas possuem um retorno maior por real investido, creators ganham mais e os resultados são melhores. Não à toa, grandes marcas como MagaLu, Tinder, Americanas, Polishop e outras grandes empresas que já entenderam o potencial do creator marketing, estão ampliando seus investimentos conosco. A MagaLu por exemplo, teve um retorno maior com creators da plataforma, investindo 70% a menos do que em grandes influenciadores através de agências.

Por último, a BrandLovrs é a primeira plataforma que eu conheci que foi construída como um produto de tecnologia feito para automatizar toda a jornada do creator marketing, da construção da comunidade, gestão de campanhas até o pagamento automatizado, tudo dentro da plataforma. E do lado de Creators, um aplicativo que funciona como uma ferramenta de trabalho, tipo um Uber, onde podem se conectar rapidamente com grandes marcas e fazer renda extra no primeiro dia usando a solução. Pelo que vi, acredito que 90% da equipe é composta por times de produto e tecnologia, que estão pensando em como criar um produto de escala global."

Na sua opinião, quais as principais tendências do marketing de influência e como a BrandLovrs está inserida?

"Até hoje, o modelo de trabalho de agências e assessorias era de ter o domínio do ativo digital do influenciador, ou seja, sendo donos do ativo e somente eles fazendo esse relacionamento. Entendo que o futuro desse mercado é pautado por marcas que criarão e serão donas de seus próprios dados e relacionamentos com creators, e farão isso utilizando seus próprios times internos, sem a necessidade de terceirizar o trabalho. Dessa forma, terão maior rentabilização a longo prazo, crescimento eficiente e diferenciais competitivos. Vivenciando meus 10 anos de mercado, não havia encontrado uma solução que ajudasse com isso, até conhecer a BrandLovrs."

"Quando olhamos para o mercado, existe uma lógica de dependência dos parceiros. Atualmente, tudo é feito para que as marcas se sintam quase obrigadas a terceirizar o serviço por não terem meios de fazer internamente. Com a BrandLovrs eu vejo a liberdade tanto de estratégia como de transparência nas relação de remuneração do creator. Ter uma plataforma que seja “all-in-one” dá a certeza de que os processos serão transparentes e confiáveis, fazendo com que de fato seja possível escalar o canal de influência como um todo."

Quais os seus principais objetivos como principal líder comercial da BrandLovrs?

"Minha visão é de que muitos parceiros não trabalham com alto volume de creators por falta de conhecimento sobre o modelo, além de tecnologia que ajude a escalar as parcerias. Nosso objetivo com a área comercial é difundir nossa metodologia e mostrar como a nossa plataforma consegue transformar tudo aquilo que parecia muito complexo em algo intuitivo e fácil de mensurar. Desejamos democratizar o trabalho com criadores, conectando as marcas e esse potencial gigantesco que temos com a influência digital."

Sobre a BrandLovrs

A BrandLovrs é uma plataforma que possibilita a liberdade financeira para criadores de conteúdo da América Latina. A plataforma empodera marcas com tecnologia para tornar fácil e escalável a gestão de campanhas com criadores de conteúdo. Para grandes marcas que não estão satisfeitas com a baixa eficiência dos investimentos em influenciadores, a BrandLovrs fornece tecnologia de ponta que permite automatização de processos, eliminação de intermediários e construção de bases de dados proprietárias, resultando em estratégias muito mais rentáveis.

