Quer adotar um cachorro? Pedigree ajuda a escolher sem sair de casa

Em parceria com a ONG Ampara Animal, a marca de alimentos para cães Pedigree, promove a Cachorros no Zoom, uma iniciativa que usa a plataforma de videoconferências Zoom, para que interessados em adotar participem de uma chamada de vídeo e conheçam os animais que estão à procura de um lar.

A primeira chamada está marcada para essa sexta-feira, 31, quando também se celebra o Dia do Vira Lata. A cada sessão, 4 cães são apresentados para adoção e os futuros adotantes podem tirar suas dúvidas e observar os animais durante uma hora.

Para participar, basta acessar o site Cachorros no Zoom e preencher um formulário com algumas informações pessoais, demonstrando o interesse em adotar. Feito isso, a Pedigree enviará um convite para o e-mail cadastrado com o link da videoconferência e informações adicionais.

O abrigo escolhido para inaugurar a ação foi o Projeto Bichos do Gueto, localizado na capital paulista, portanto, nessa primeira fase, o ideal é que os participantes residam em São Paulo.

“Há mais de mais de 12 anos lutamos diariamente para que todo cachorro encontre um lar feliz. A ideia do Cachorros no Zoom é dar um passo a mais nessa trajetória”, diz Rodrigo Alfieri, gerente de marketing da Pedigree.

Após a primeira videoconferência, o programa continua durante todo o mês de agosto, às quartas e sextas-feiras. As reuniões estão marcadas para acontecer às 18:30h.

“Durante os meses de quarentena, vimos o número de adoções cair consideravelmente, apesar do aumento da procura. Além de ajudar os animais que estão no abrigo agora, o Cachorros no Zoom aumentará muito a chance de novas adoções virtuais no futuro”, diz Juliana Camargo, presidente da ONG Ampara Animal.