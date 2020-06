Quem lacra não lucra? Burger King doa 100% do lucro para ONGs LGBTI+

A rede de restaurantes Burger King acaba de anunciar que neste domingo, 28, Dia Mundial do Orgulho LGBTI+, destinará 100% do lucro líquido dos seus sanduíches vendidos na data para as ONGs Casa 1 e Associação do Orgulho GLBT (APOGLBT).

A ideia surge como uma provocação ao uso da hashtag #QuemLacraNaoLucra. “Transformar essa intolerância em uma mensagem positiva para a comunidade é uma oportunidade de reforçar nossa crença em uma sociedade igualitária e livre de preconceitos”, diz Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing e vendas do Burger King.

Além disso, a rede de fast-food se une à Uber Eats e lança a campanha “Orgulho que Multiplica“, em que, até o dia 28 de junho, parte da receita obtida com as vendas do Combo do Orgulho (Whopper ou Rebel Whopper), será doada para ONGs que apoiam a comunidade LGBTI+ no país. A cada R$1 doado de parte das vendas do BK, a Uber Eats doa mais R$1.

Neste mês, a marca também realiza sua terceira participação e patrocínio à Parada do Orgulho LGBTI+, com a presença da cantora e dançarina Pepita, travesti referência na luta pela equidade.

Veja abaixo o filme da campanha criada em parceria com a agência DAVID.