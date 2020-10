Quem disse, berenice? lança linha de skin care e vende marcas parceiras

A quem disse, berenice?, marca do Grupo Boticário, passa por uma reestruturação com ampliação de portfólio e, pela primeira vez, a venda de produtos de marcas parcerias. Para isso, está sendo lançada a primeira linha de cuidados para pele da marca, a Skin.q. A linha vegana, assim como todos os outros produtos da marca, conta com seis produtos que custam entre R$39,90 (balm labial) e R$119,90 (sérum concentrado antioxidante).

“Com a pandemia ficou ainda mais necessário acelerar o desenvolvimento de produtos que acompanham tendências. Essa linha, por exemplo, responde a mudança de comportamento da consumidora, como pudemos observar com pesquisas de mercado, ao mesmo tempo em que pretende ser um hábito simples também na rotina pós-pandemia”, diz Renata Gomide, diretora de marketing e vendas da quem disse, berenice?

A executiva espera ainda que a categoria de cuidados faciais da marca triplique o faturamento nos próximos 12 meses, além de um aumento de 15% nas vendas até o fim deste ano.

Marcas do coração

Outra estratégia para a ampliação de portfólio é o projeto Marcas do Coração, um espaço em lojas físicas e e-commerce para a venda de produtos de outras marcas do Grupo Boticário, e também para empresas de outros segmentos, como vestuário.

O projeto, que teve início no último dia 15, com a linha de maquiagem da influenciadora Niina Secrets para a marca Eudora traz batons líquidos, base, primer e sombras. Ainda neste ano serão lançados produtos em parceria com a Bio Oil e Australian Gold.

“Vimos a oportunidade de fortalecer o portfólio em parceria com marcas que as nossas consumidoras amam. Em 2021 vamos extrapolar o mundo da beleza com marcas de vestuário, acessórios e outros itens que as consumidoras sinalizarem interesse”, afirma Gomide.