Quais são as marcas mais valiosas do mundo? Ranking mostra

A Interbrand divulgou, nesta semana, o ranking "Best Global Brands 2021", estudo feito anualmente com o objetivo de estabelecer quais são as 100 marcas mais valiosas do mundo. Na edição deste ano, o resultado repetiu o que já havia sido visto no ano passado: empresas de tecnologia assumem mais uma vez o protagonismo do ranking.

No "Top 3", estão Apple, Amazon e Microsoft, exatamente as mesmas três companhias nas mesmas três posições registradas em 2020. A "maçã" conseguiu um aumento de 26% no valor da própria marca, estimado em 408,2 milhões de dólares. Já a companhia fundad por Jeff Bezos registrou aumento de 24%, em um valor de marca estimado em 249,2 milhões de dólares. Por fim, a empresa liderada por Satya Nadella conseguiu aumentar em 27% o próprio valor, estimado em 210,1 milhões de dólares. As três respondem por 1/3 do valor total estimado em 2021.

O quarto lugar é ocupado pelo Google, com aumento de 19% e estimado em 196,8 milhões e, por fim, o quinto lugar é ocupado por uma empresa de tecnologia, mas ligada mais a produtos do que a serviços: a Samsung, cujo valor de marca aumentou 20%, para 74,6 milhões de dólares.

Interessante notar, em 2021, a presença da Tesla, na posição 14. Depois de ter saído e voltado para o ranking, a marca teve o crescimento mais notório entre as 100 empresas analisadas, com aumento de 184% sobre o próprio valor, sendo a única companhia a atingir o feito de crescer três dígitos de um ano para o outro -- um feito que fez a empresa subir 26 posições em relação ao ranking do ano passado. A companhia, inclusive, ficou uma posição à frente do Facebook, que, em 15º lugar, registrou crescimento de 3% e uma marca estimada em 36,2 milhões de dólares.

Outras companhias de destaque na evolução anual do ranking foram: Salesforce, com aumento de 37% e 20 posições acima do registrado no ano passado e o PayPal, com crescimento de 14%, subindo 18 posições em relação a 2020.

Por fim, a Sephora é a única empresa nova no ranking (e ocupa a 100ª posição) trazendo um feito inédito ao grupo LVMH, que agora conta com cinco empresas no estudo da Interbrand.

Veja abaixo as 15 primeiras colocadas no ranking: